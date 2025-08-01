指關稅20%是「中性情境」 分析師憂：台灣3產業毛利率被吃光

美國公布台灣對等關稅稅率為20％，資深分析師陳榮華形容20%的關稅結果為「中性情境」，雖非最佳，但也未到25%的悲觀處境，只是仍憂心忡忡，點名台灣3大產業，在對美關稅的衝擊下，毛利率恐將會被吃光，商總更悲觀預示了部分企業恐將出走至東南亞國家。

根據「旺得富」報導，資深分析師陳榮華推斷，在對美相對高關稅的衝擊下，包括台灣紡織、家具及汽車零件等3傳統產業，利潤直接遭侵蝕，導致毛利率被吃光，瞬間歸零。至於隱形眼鏡及血糖儀等醫材，因為未受到WTO《藥品協定》條約保護，受到的關稅衝擊將同樣劇烈，僅有台積電及聯發科等具技術壁壘的龍頭股能存活。

商總預估，部分企業考量到關稅加上匯率雙重衝擊下，恐讓總成本上升25%~40%，將被迫外移至越南、印度等東南亞國家。

陳榮華日前分析台灣關稅低於15%為「最佳情境」，稅率20%為「中性情境」，高於25%則為「悲觀情境」。他當時認為若關稅為20%，傳統製造業外移將加速，但科技業則能維持其競爭力，股市呈板塊輪動，內需與東南亞設廠股將受追捧。