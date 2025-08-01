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台灣稅率20% 學者推估受衝擊產業及占比出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣輸美產品關稅只發布15%稅率，沒有更多細節，無法判斷對台灣是否公平或不公平。圖／本報資料照片
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣輸美產品關稅只發布15%稅率，沒有更多細節，無法判斷對台灣是否公平或不公平。圖／本報資料照片

中經院區域發展研究中心主任劉大年今日表示，美國公布日、韓稅率時，同時公布承諾對美投資金額及開放市場，但台灣只發布15%稅率，但沒有更多細節，無法判斷對台灣是否公平或不公平。無論如何，對等關稅涵蓋台灣去年出口美國約1/4產業，涉及大部分傳統產業及少部分電子消費產業，出口值比較低，但勞動人口很多，仍要注意後續衝擊。

劉大年表示，如果從台灣去年對美國出口產業占比來看，對等關稅涵蓋產業占1/4，3/4是232條款涵蓋的產業。因此受對等關稅影響的1/4產業，主要是車輛與鋼鐵以外的大部分傳統產業，以及少數電子消費性產業如印刷電路板、印表機等。

至於與232條款相關的3/4產業，比重可能更高，主要是半導體、藥品、車輛跟鋼鐵等。

他說，美國公布日韓稅率時，同時公布承諾對美投資金額？讓了什麼？但台灣沒有，目前單以此資訊，很難判斷對台公平或不公平。也無從判斷台灣還有多少爭取空間？

劉大任表示，無論如何，20%稅率對受害產業是不少負擔，儘管出口值比較低，但勞動人口很多，政府應該提供協助與關注。

稅率 美國 對等關稅

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