勞動基金6月收益回沖2083億 虧損縮小至836.5億

勞動基金運用局今公布最新投資績效。截至今年6月底，整體勞動基金規模7兆335億元，收益率為-1.22％，由於6月份單月損益轉正，收益數為2083億元，勞動基金整體虧損縮小至836.5億元。

勞動基金運用局指出，今年以來，全球金融市場面臨美國關稅政策變數、經濟成長前景不明等挑戰，6月中旬以色列與伊朗的衝突加劇，導致市場避險情緒升溫，另美國聯準會(Fed)和日本央行(BOJ)在6月均維持利率不變，市場焦點集中在未來政策指引，其中聯準會持續關注關稅對通膨與經濟的影響，由於美國政府後續政策變數仍大，預料市場波動將延續。

整體而言，6月股票市場回升，但今年第2季以來匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現短期帳面評價未實現損失，影響整體投資報酬率，在匯價長期仍將回歸均值下，勞動基金運用局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

截至114年6月底，整體勞動基金規模7兆335億元，收益率為-1.22％，6月單月損益轉為正數，收益數為2083億元。其中，新制勞退基金規模為4兆6001億元，收益率-1.40％；舊制勞退基金規模為1兆271億元，收益率0.04％；勞保基金規模為1兆1730億元，收益率-1.55％；就保基金規模1754億元，收益率-1.86％；勞職保基金規模為380億元，收益率 0.92％；積欠工資墊償基金規模為200億元，收益率0.63％。

展望未來，基金局說美國關稅與貿易政策動向持續多變，未來仍須密切關注，隨著去全球化趨勢加快，各國貿易保護主義抬頭，對全球通膨形成上行壓力，進而影響主要經濟體貨幣政策的調整步伐。此外，地緣政治衝突頻仍，也為金融市場增添不確定性與潛在風險。基金局將密切掌握全球政經情勢，機動調整投資部位。