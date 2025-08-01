勞動基金6月收益轉正！收益數2,083億元、收益率負1.22％

勞金局1日公布整體勞動基金，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，收益率為負1.22％，6月單月損益轉為正數，收益數為2,083億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆6,759.3，截至6月底虧損945.4億元，收益率為負1.27％。

勞金局表示，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，收益率為負1.22％，6月單月損益轉為正數，收益數為2,083億元。另各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。

其中，新制勞退基金規模為4兆6,001億元，收益率負1.40％；舊制勞退基金規模為1兆271億元，收益率0.04％；勞保基金規模為1兆1,730億元，收益率負1.55％；就保基金規模為1,754億元，收益率負1.86％；勞職保基金規模為380億元，收益率0.92％。

此外，積欠工資墊償基金規模為200億元，收益率為0.63％。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為6,194億元，收益率為負1.92％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為231億元，收益率為負1.06％。

勞金局表示，展望未來，7月上旬美國政府陸續向貿易夥伴發出關稅信函，並將關稅談判截止日延後至8月1日(原為7月9日)，預期市場將持續消化關稅清單，另Fed於7月16日發布的褐皮書中指出，諸多產業已見成本壓力上升，可能導致消費者物價加速上漲，顯見美國關稅政策的影響持續發酵。

在國內方面，國家發展委員會於7月1日發布6月台灣採購經理人指數(PMI)，5月雖短暫轉為擴張，6月經季節調整後之台灣製造業PMI再度呈現緊縮，6月指數回跌1.4個百分點至49.6％，而由於美國關稅政策引發貿易與經濟動能疲軟之擔憂，未來展望指數亦回跌1.1個百分點至39.8％，為連續第3個月呈現緊縮。

勞金局指出，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響。儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期來看，整體勞動基金近10年多（104~114.06）平均收益率為6.13％，國保基金近 10 年多（104~114.06）平均收益率為 6.56％，長期投資績效穩健。

勞金局提到，今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，6月中旬以色列與伊朗的衝突加劇，導致市場避險情緒升溫，另美國聯準會(Fed)和日本央行(BOJ)在6月均維持利率不變，市場焦點集中在未來政策指引，其中聯準會持續關注川普政府所實施的貿易關稅對通膨與經濟的影響，由於美國政府後續政策變數仍大，市場波動料將延續。

整體而言，6月股票市場回升，然今年第2季以來匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現短期帳面評價未實現損失，影響整體投資報酬率，在匯價長期仍將回歸均值下，勞動基金運用局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

總體來說，美國關稅與貿易政策動向持續多變，未來仍須密切關注，隨著去全球化趨勢加快，各國貿易保護主義抬頭，對全球通膨形成上行壓力，進而影響主要經濟體貨幣政策的調整步伐，此外，地緣政治衝突頻仍，亦為金融市場增添不確定性與潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。