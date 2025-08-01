快訊

直播／跟美國還有得談？台灣關稅20% 總統府11：30記者會說明

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

為何有暫時性關稅？趨勢專家曝台灣掉入「川普陷阱」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國白宮今天終於宣布對台關稅，將課徵台灣20％關稅，高於日韓的15%。不過，總統賴清德隨即表示，這只是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

房市趨勢專家李同榮表示，暫時性關稅，意味台灣對「外加條件」接受更多，關稅就可微降，但若外加條件接受度不高，則關稅也可能不降反升，這也是一種「川普陷阱」，他用「選擇題」讓各國陷入困境。

他表示，所謂川普陷阱，是指川普藉由拉高關稅脅迫貿易談判，遇弱則強、遇強則弱，最終以「交換」獲取美國利益。在過程中，川普篤信成功必須靠交易的「藝術」或是「騙術」，他不怕傷及盟友信任，因為「你弱，則相對我強」，「破產只是求生過程」。

李同榮表示，他在今年7月19日就在臉書貼文「台灣關稅結局為何？最可能是美國開了個條件，要台灣在汽車、農業、金融、軍備採購、讓步換取約20%關稅。」

當時他就提醒，這叫川普陷阱，台灣應認清關稅只是川普的脅迫手段，附帶條件才是主要目的。他沒盟友，只有美國利益優先，先輸誠先吃虧。如今就如他當初所預料，台灣現在正落入陷阱之中。

關稅 川普 美國

延伸閱讀

川普強勢關稅出手…官股資金避險布局！全圖曝光：0056、00961、00919、00878皆入列

川普課台灣關稅20% 綠委口徑一致：暫時性的

川普課台20％關稅 高層急應對 府11：30記者會說明

川普要課台對等關稅20％ 卓榮泰緊急取消今公開行程

相關新聞

勞動基金6月收益轉正！收益數2,083億元、收益率負1.22％

勞金局1日公布整體勞動基金，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，收益率為負1.22％，6月單月損益轉為...

20%稅率+匯率 群益：工具業受影響較大

美國課徵台灣對等關稅稅率20%，群益投顧認為，課徵關稅將降低工具機業競爭力。

美對等關稅公布！許舒博：不認為20%定案「目前是60分還需補考」

美國對台灣對等關稅稅率出爐，台灣被課20%，高於亞洲日、韓兩國的15%。全國商業總會理事長許舒博1日上午表示：「20%對...

美對等關稅公布！三三會林伯豐：只要超過15% 對台灣衝擊非常大

美國對台灣對等關稅結果1日揭曉，台灣未能獲得豁免，遭列入20%調整後關稅國。三三會理事長林伯豐在31日晚間受訪表示，美國...

川普拍板台灣對美關稅20%！勤業眾信喊話企業：準備多套劇本

美國總統川普宣布，針對台灣的「對等關稅」稅率將訂為20%，明顯高於同為半導體供應鏈重點國家的日本、韓國及歐盟（德國、荷蘭...

最後一擊來了！彰化傳產嘆：關稅20%+台幣升值無異「雙殺」

美國對台灣課20%關稅揭曉，高於日韓的15%，談判結果令國內廠商失望，彰化縣水五金業者認為，以如此稅率加上台幣連連升值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。