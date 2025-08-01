為何有暫時性關稅？趨勢專家曝台灣掉入「川普陷阱」

美國白宮今天終於宣布對台關稅，將課徵台灣20％關稅，高於日韓的15%。不過，總統賴清德隨即表示，這只是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

房市趨勢專家李同榮表示，暫時性關稅，意味台灣對「外加條件」接受更多，關稅就可微降，但若外加條件接受度不高，則關稅也可能不降反升，這也是一種「川普陷阱」，他用「選擇題」讓各國陷入困境。

他表示，所謂川普陷阱，是指川普藉由拉高關稅脅迫貿易談判，遇弱則強、遇強則弱，最終以「交換」獲取美國利益。在過程中，川普篤信成功必須靠交易的「藝術」或是「騙術」，他不怕傷及盟友信任，因為「你弱，則相對我強」，「破產只是求生過程」。

李同榮表示，他在今年7月19日就在臉書貼文「台灣關稅結局為何？最可能是美國開了個條件，要台灣在汽車、農業、金融、軍備採購、讓步換取約20%關稅。」

當時他就提醒，這叫川普陷阱，台灣應認清關稅只是川普的脅迫手段，附帶條件才是主要目的。他沒盟友，只有美國利益優先，先輸誠先吃虧。如今就如他當初所預料，台灣現在正落入陷阱之中。