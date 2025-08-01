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巨大集團：關稅稅率底定 能更清楚明朗地展開因應對策

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
圖為巨大 GIANT 執行長劉素娟。記者胡經周攝影／報系資料照
圖為巨大 GIANT 執行長劉素娟。記者胡經周攝影／報系資料照

美國對台關稅出爐，巨大（9921）集團表示，一旦美方政策細節明朗化，將可依各製造基地狀況與成本結構，迅速進行全球製造與供應鏈的適度調整。

此外5月1日巨大已調整在美國自行車的零售價10%，提前反應關稅成本。

巨大指出，川普政府對全球主要貿易國重新設定關稅稅率框架，此舉將對全球與台灣企業國際布局形成直接衝擊，而全球主要自行車生產國幾乎無一倖免，在此情況下，所有自行車品牌面對的競爭環境相對是公平的。

川普政府今日公布針對台灣課徵20%的關稅，對於台灣的自行車產業而言，勢必產生相當程度的成本壓力。這個數字與我們先前的預測差距不大，相較於先前的不確定性，對於企業而言，關稅稅率的底定，能更清楚明朗地展開因應對策。

巨大集團長期致力於全球製造與供應鏈布局，全球營運策略，早已非單一生產基地與出口國的「線性思維」，而是多地生產、多國配置的「模組化思維」，逐步朝向短鏈供應、就近支援市場的目標布局。

目前巨大集團於台灣、中國、荷蘭、匈牙利及越南等地皆設有生產基地，具備高度的製造彈性與調整韌性，相較於競爭對手，擁有更好的能力快速因應國際政策變化。我們關注關稅議題已久，早已著手進行內部評估與調整，一旦美方政策細節明朗化，我們將可依各製造基地狀況與成本結構，迅速進行全球製造與供應鏈的適度調整。

值得說明的是，巨大集團全球布局完整，美國雖是重要市場，但短期內預期對全球營運影響有限。目前美國市場已暫停產品的促銷折扣，並於05/01起調漲10%的零售價以作因應。美國市場因關稅影響，勢必造成整體物價上漲，是否會影響一般消費者的購買意願，這是比較需要擔心與關注的部份。我們將持續密切觀察美國市場消費需求變化，適時調整營運策略，維持該市場之競爭力。

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