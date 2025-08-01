與日、韓相同稅率的希望落空 機械公會理事長：多出5%競爭會更艱難

美國宣布，台灣對等關稅稅率調整為20%，高於競爭對手國日本、韓國的15%，台灣機械公會理事長莊大立無奈的表示，業界原預期能與日、韓稅率相同的希望落空，「這多出的5%，會讓台灣機械與工具機產業未來的處境更加艱困」。

不過，莊大立強調，業界仍然肯定政府在關稅談判所作的努力，但業界更關切新台幣匯率的走勢，最近新台幣匯率回貶，相對來說，也讓業界的壓力減輕許多，他希望匯率一定要穩住，不能再升值，至少能貶到32元，那麼將可大幅抵銷關稅的衝擊。

莊大立不諱言，美國是台灣機械設備最大出口國，業界期盼台灣關稅就算不能低於日、韓，至少也要相同，如今高於日、韓，台灣勢必喪失競爭力，恐怕只能眼睜睜的看著美國市場拱手讓人。

目前，美國與中國大陸為台灣機械出口的前兩大市場，累計今年上半年台灣對美國機械出口增長6.3%，出口金額為39.7億美元；對中國大陸機械出口則小幅增長1.1%，出口金額為34.1億美元。

工具機大廠程泰集團總裁楊德華指出，台灣工具機銷往美國原本關稅稅率約4.75%，如今加上20%關稅，幾乎等於25%，而日、韓國過去銷往美國為零關稅，如今關稅為15%；換言之，台灣與日、韓的關稅稅率相差達10%，可以預期，未來台灣工具機要銷美國，處境會非常艱困。

楊德華表示，原本美國4月初宣布台灣的對等關稅稅率為32%，如今降為20%，「雖不滿意，但可以接受」。只不過對工具機產業來說，未來銷往美國市場勢必會受到競爭對手日、韓的夾擊，台廠必須要更用力佈局客製化、自動化機種，以提升競爭力。

另一方面，台美關稅稅率談判內容，對於汽車進口關稅的稅率也是重點，進口稅率一旦大降，勢必衝擊國內汽車製造產業，也會連帶影響工具機內需市場。

楊德華指出，程泰集團因應美國關稅新政，已提前在美國增加近2,000萬美元的庫存，如今關稅稅率定案，將可藉此來彌補台灣銷美的稅率損失，而美國約占集團10%的市場，未來將會積極拓展其餘90%市場，包括歐洲、中國大陸及土耳其等。

楊德華說，美國是台灣工具機的重要市場，建議政府針對工具機產業，繼續與美國洽談個別關稅稅率，爭取比照日、韓的15%，否則長遠來看，台灣工具機在美國的市占將會逐步流失。

和大集團董事長沈國榮也表示，台灣對等關稅高於競爭對手的日本、韓國，對台灣機械、工具機及汽車零組件產業相當不利。

沈國榮不諱言，日圓貶值，新台幣升值，如今美國對台灣關稅又高於日、韓，對台灣產業的壓力真的很大。近幾個月，日本出口外銷大成長，台灣相對疲弱，都是拜日圓貶值、台幣升值之賜。