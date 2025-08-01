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美對等關稅公布！三三會林伯豐：只要超過15% 對台灣衝擊非常大

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
三三會理事長林伯豐表示，台灣關稅高於日、韓，這對台灣的國際競爭力將造成重大衝擊。圖／本報系資料照片
三三會理事長林伯豐表示，台灣關稅高於日、韓，這對台灣的國際競爭力將造成重大衝擊。圖／本報系資料照片

美國對台灣對等關稅結果1日揭曉，台灣未能獲得豁免，遭列入20%調整後關稅國。三三會理事長林伯豐在31日晚間受訪表示，美國對台灣的對等關稅只要超過15%，對台灣的衝擊非常大，產業界非常不樂意看到這樣的結果。

他呼籲政府應積極分散風險，尤其不可一再漠視大陸市場的重要性，同時也應加強對東南亞及歐洲的外銷出口，以彌補對美出口減少的損失。

林伯豐表示，截至目前為止，大陸仍是台灣第一大外銷出口國，第二才是美國，呼籲政府不可繼續漠視大陸市場的重要性，而應加強鞏固大陸市場，不可只想以美國為唯一出口國。此外，他也強調政府應加強對東南亞及歐洲的外銷拓展，這將可彌補對美出口減少的損失。

美國 外銷 東南亞

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