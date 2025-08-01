川普拍板台灣對美關稅20%！勤業眾信喊話企業：準備多套劇本

美國總統川普宣布，針對台灣的「對等關稅」稅率將訂為20%，明顯高於同為半導體供應鏈重點國家的日本、韓國及歐盟（德國、荷蘭）15%稅率，僅與越南持平。雖然稅率已公布，但勤業眾信指出，台灣仍有機會爭取下修空間，可比照日本與越南的作法，持續與美方溝通投資規模、開放市場承諾等條件，以期換取更優惠的稅率與協議內容。

對等關稅雖已拍板，但美方尚未公布攸關半導體核心品項的「232條款」稅率，外界關注是否將掀起新一波高關稅浪潮。勤業眾信間接稅負責人洪于婷指出，目前半導體供應鏈主要出口國（台、日、韓、歐）對美的對等稅率已定，但232條款仍待揭曉，涵蓋產品與各國出口重點不同，後續貿易協議細節仍具不確定性。

洪于婷說，川普政府貿易政策邏輯清晰，基本藍本是以「開放本國市場加上對美投資」交換低關稅，搭配新近通過的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），大力鼓勵半導體回美設廠，透露出美方欲以租稅與關稅雙軌推動製造回流的強烈意圖，未來是否延伸至其他產業、是否擴大採用對等稅率與配額制度，仍需觀察。

值得留意的是，儘管半導體232條款尚未公布，但有不少關鍵生產要素與製程設備並未納入其涵蓋範圍，例如生產所需的特殊化學品等，這些產品將直接適用對等關稅稅率，不同產地若適用不同稅率，將牽動整體供應鏈區位調整與布局策略。

勤業眾信稅務部會計師洪以文補充，除了關稅外，非關稅貿易措施也逐漸成為美方談判工具之一，舉例來說，美日協議雖開放汽車進口稅率15%，卻不設配額限制；反觀英國則為10%稅率搭配每年十萬輛配額，超額部分將被課25%。這類差異化安排，也可能影響未來半導體各類產品出口條件與生產地選擇。

面對變局，洪于婷建議，半導體業者因本身具獲利能力與韌性，較有餘裕進行產線調整與成本轉嫁，即使稅率不確定，供應鏈重組已勢在必行。她提醒，企業不應僅觀察美國單方面政策，更須納入歐盟及亞洲主要經濟體可能的反制與回應，預作風險控管與市場配置。