20%關稅還有翻盤機會？黎方國：最快9月中至10月初啟動新關稅

美國白宮公布台灣對等關稅為20%，衝擊台股信心，1日早盤應聲大跌374點，以23,168點開出。統一投顧董事長黎方國表示，這次對等關稅公布雖短期影響信心，但實質衝擊有限，真正關鍵在9～10月的半導體關稅動向與台美談判結果；按時程推估，最快9月中至10月初可能啟動新關稅。

針對台美關稅談判的20%挫敗，賴清德總統今早表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率；賴總統也將於上午11時30分召開「因應美國對等關稅政策記者會」對外說明。

黎方國表示，這次與美國的關稅攻防戰關鍵風險在後續的232調查與半導體關稅，因美國對半導體產品與製造設備進行232調查中，涵蓋範圍廣泛包括智慧型手機、資料中心設備等終端產品皆可能納入，若調查於8月上旬公布、川普政府迅速決策，最快9月中至10月初可能啟動新關稅。

對於後續關鍵觀察重點，黎方國認為，將是台灣是否能在談判中爭取「最惠國待遇」，將決定半導體產業是否承壓，因韓國與歐盟已爭取到優先條件，台灣後續協商成敗至關重要。