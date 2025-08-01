台灣關稅20%比日韓高！ 義雲會創會長：美國不把我們當盟友

白宮最新公布各國修正後對等關稅，台灣稅率20%，比日韓15%高；集結雲嘉嘉63家上市、上櫃公司及優質企業組成的「義雲會」創會會長林文村說，「相比日、韓稅率，美國不把我們當盟友，對輸美關稅我們外銷企業只能接受，我們沒有高興理由，更沒有悲觀的權利。」

甫榮獲中正大學榮譽博士的林文村說，接下來匯率變動才讓人擔心，政府到目前未公布談判內容，讓步多少？雲嘉嘉大多傳產製造業，分散市場，生產大多轉往東南亞越南、泰國、柬埔寨等國，東南亞輸美關稅介於19%至20%之間，與台灣20%相同或稍低，符合大家原先預期，但台美談判前，台灣半導體龍頭台積電籌碼就被川普抽掉了。

林文村表示，美國總統川普為讓美國再次偉大，之前祭出對台32%高額對等關稅，後宣布暫緩90天生效，緩衝期企業界預期20%至25%之間，結果公布稅率是預期值的最低，企業主只能接受，但沒有高興的理由，與日韓15%比較，美國不把我們當盟友。

之前美國宣布32%高關稅，未訂落日條款，銷美產業大家一團亂，憂心產業斷鏈、斷資金，重新洗牌，如今降為20%，台灣中小企業主多，外銷導向，大家對輸美產業前景疑慮未消除，接著台幣對美元匯率變動的高低，才讓人擔心。

義雲會會員目前有63家企業，包括世紀鋼鐵、福隆纖維玻璃、遠東機械、三福企業、台灣鯛、古坑咖啡等，創會會長順億關係企業總裁林文村台大畢業，企業公司生產飼料、旅行箱包、千斤頂，兼經營不動產物業，公司廠區分布台灣、大陸、泰國、越南、美國。