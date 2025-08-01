20%稅率+匯率 群益：工具業受影響較大

美國課徵台灣對等關稅稅率20%，群益投顧認為，課徵關稅將降低工具機業競爭力。

美國總統川普宣告美國對台灣進口商品徵收20%關稅，高於日本、韓國等工具機競爭對手。此外，比較新台幣當前匯率仍較中、韓、日等國匯率強勢4-8.5%(以2024年初為基準)，不利台灣工具機業者海外競爭力。

群益投顧表示，雖然關稅底定後，企業擴廠需求可能出現，但考量美國對台關稅將降低台灣工具機業者競爭力，加上當前新台幣匯率波動仍大，對於工具機業者仍有相當大的考驗。