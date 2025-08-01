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台灣關稅稅率降至20%壓線公布 資誠揭三大實施重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

美國對等關稅新政策將正式上路，白宮於美東時間7月31日發布行政命令，確認自8月1日起，台灣適用的關稅稅率將從原本的32%下調至20%。資誠表示，這項調整緊貼實施時程，為產業界帶來新的稅務基準，也預告後續仍有談判空間。

PwC Taiwan海關與國際貿易管理合夥律師李益甄分析，此次行政命令有三大重點，首先，新稅率的生效時間為美東時間8月7日起，也就是公告後第七天開始實施（公告當日不計入），同時保留「海上飄」條款，只要是在8月7日前出港、並於10月5日以前抵達美國的貨物，仍可適用調整前的稅率。

第二，各國適用稅率差異化，行政命令附件一（Annex I）列出採用差別稅率或已完成貿易協議的國家，例如針對歐盟課徵的15%對等關稅：若原本稅率低於15%，總稅率調整至15%；但若原本稅率已達15%或更高，則不再另行加徵。其他未列入附件的國家，稅率維持10%。

第三，針對違法轉運的懲處條款亦同步上路，凡轉運行為違規，除依原產地稅率課稅並處罰外，還會再額外加徵40%的從價稅，明顯強化執法力道。

李益甄指出，行政命令中特別提及，包括台灣在內的貿易夥伴，若能與美國達成具有實質內容的貿易或安全協議，仍有機會再享較低稅率，也就是說，目前的20%並非定案，後續政府仍有機會透過談判減輕台美貿易摩擦帶來的壓力與衝擊。

美國 關稅 資誠

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