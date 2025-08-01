美徵台對等關稅20% 群益：盲盒內還有樂透待刮

群益投顧表示，目前宣布對等關稅中，並沒有提到半導體細項，預期仍沿用之前規定，多仍關稅豁免商品項目。半導體課稅232調查進行中，美國商務部表示兩周內，會出具調查報告，這部分才是未來半導體關稅主要來源。

半導體設備耗材：多貢獻台灣廠區需求，關稅無重大影響。

IC設計業者：依目前稅制雖然沒有受到關稅直接影響，但考量關稅課徵可能影響未來美國市場需求減緩，故受影響層面主要在需求的變化。

系統廠：台灣系統代工廠商銷往美國的伺服器，L10、L11整機組裝產線大多位於墨西哥，因此，多數皆在USMCA豁免之下。此外，對等關稅並不適用目前在關稅豁免清單(Annex II)的產品，因此，包括PC、NB等產品也多在清單中。多數廠商也在有加大美國產能布局，積極拓展美國在地化產線布置，以降低未來風險。

PCB、零組件：台灣課徵20%關稅，對於PCB、零組件產業影響輕微，主要原因為這部分產業大廠過往除以中國大陸為主要生產基地外，近年積極前往東南亞設廠，故關稅影響性將以大陸與東南亞國家關稅為主要重點。這類產品極少數產品會直接出口到美國直接影響少，如以一般sever BOM表來看，這類產品僅占整體BOM表比重多僅個位數%，最終如需與客戶共同分擔關稅，對供應鏈影響性尚屬輕微。

台灣網通廠大多屬於代工性質，所以銷美產品都是由客戶事先與整條供應鏈公司談好價格，台灣網通廠銷美對等關稅大多由客戶負擔或是僅負擔部分，因此影響有限。

台灣手機供應鏈公司則大多為關鍵零組件廠，產品大多非直接銷美，對等關稅幾乎無直接影響。

工業電腦公司對美銷售大多是專案性質，議價能力強，對等關稅大多由客戶吸收，惟須留意客戶是否會因為關稅的轉嫁而影響到需求。

台灣面板廠出貨的面板為顯示器的關鍵零組件，大多非直接銷美，因此關稅幾乎無直接影響,惟須留意終端客戶是否會因關稅的轉嫁而減少需求。