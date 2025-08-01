澳盛銀行：市場料將負面解讀台灣20%關稅 資金或流出台股並使台幣承壓

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究主管Khoon Goh表示，市場對美國課徵台灣20%對等關稅的初步或許呈現負面反應，資金或流出台股，並為台幣短期帶來更多貶值壓力。

Khoon Goh說，儘管台灣仍有機會協商出更低的稅率，但市場的初步反應可能是負面的，或許會看到在過去幾個月大量流進台股的資金出現部分流出，進而對台幣匯率短期內帶來更多壓力。他也提到，雖然20%的稅率高於日本和南韓所談判到的水準，但重要的是半導體目前仍被豁免。

根據美國總統川普簽署的行政命令，美國將對由台灣商品進口的商品，課徵20%關稅，於8月1日生效。