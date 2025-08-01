法人：20%關稅只適於25%出口項目 重頭戲在半導體談判

台美關稅談判稅率揭曉為20%，法人指出，這次的關稅宣布，的確會影響到市場信心，但真正的關鍵還是之後台美貿易協商關於半導體相關產業的關稅，能否爭取到最惠國條款，必須密切關注。

法人也坦言，台灣關稅稅率20%，高於亞洲鄰國日本和韓國的15%、以及泰國、柬埔寨的19%，考量到台美經貿關係密切，且政府已經在此前與美國進行多輪正式協商，這樣的稅率必然會令市場感到失望。不過法人認為，這次只是「對等關稅」的更新，而對等關稅稅率並不適用在關稅豁免清單（Annex II）以及新增豁免項目的總統備忘錄，包括半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等商品皆被排除於新關稅之外。

也就是說，這個稅率只能視為是台美關稅激烈協商的「前哨戰」。

法人分析，這意味著現行的稅率只有適用在25.2%的對美出口項目，也就是說自動資料處理設備的其他單元（例如顯示卡、伺服器零組件等）占對美出口47.6%（HS code 847180）、伺服器整機占25.9%（HS code 847150）、筆電占1.2%（HS code 847130）、電腦零組件8.2%（HS 8473）、積體電路6.8%（HS8542）、手機等通訊器具4.1%（HS 8517）、儲存媒體1.7%（HS 8523）、醫藥製劑0.7%（HS 3004）等台灣主力輸美商品，目前並不會受到關稅調整的威脅。

法人也強調，目前美國已經對於半導體以及藥品進行第232條款調查，半導體關稅調查並不是只有半導體產品，而是包含半導體製造設備（SME）以及任何內含上述半導體或設備的終端產品，例如電子裝置、智慧型手機、資料中心設備等。因此，232條款上路後，台美是否能夠從現在仍在進行的貿易協商中，爭取到如南韓、歐盟等國半導體的關稅待遇不會比其他國家更差的最惠國條款，才是關鍵。

法人也分析，美國商務部長盧特尼克已經在上月27日宣稱將在兩周內宣布對半導體進口關稅的消息，而一般來說美國調查結果發布後，總統在90天內要決定是否課徵關稅，之後還要經過一段公告期後，關稅稅率才會正式生效。這意味著如果川普政府在8月上旬公布半導體調查結果，並迅速完成決策與公告，最早在9月中旬～10月初就有可能實施新的半導體關稅。