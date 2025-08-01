最後一擊來了！彰化傳產嘆：關稅20%+台幣升值無異「雙殺」

美國對台灣課20%關稅揭曉，高於日韓的15%，談判結果令國內廠商失望，彰化縣水五金業者認為，以如此稅率加上台幣連連升值，對業界無異是「雙殺 」，籲請政府持續談判，否則真的「活不下去」了，紡織業者擔心恐是壓垮傳產最後一根稻草。

輸美關稅達20%，對於彰化縣年產值達六百億元、7成外銷美國的水五金產業衝擊甚大，生產衛浴商品的彰化縣鹿港鎮詮偉五金股份有限公司總經理陳啟鋒說，水五金業者面對美方高關稅，加上台幣升值，無異是「雙殺」，希望政府能持續再與美國談判降低關稅，否則業者真的「活不下去」。

陳啟鋒是彰化縣水五金產業發展協會前理事長，他說，台灣商品輸美關稅高過日、韓，還要面對東南亞國家的競爭，如果再還未公布的大陸輸美關稅未來還低於台灣，台灣業界就會很慘，雖然業者會持續朝智慧化、自動化降低成本，並提高品質做區隔，甚至開拓非美國市場，但仍是難抵美國高關稅的殺傷力。

陳啟鋒建議政府，不要認為美方公布關稅稅率就不要再談了，而是仍要持續與美國再談判，調降關稅，才能維繫水五金產的生機。

彰化縣是傳產大縣也是中小企業原鄉，縣內紡織大廠伸仁紡織董事長白璨榮坦承，傳產面臨人力、能源高成本及法令束縛，原本就經營困難，長期虧累，而美國又是台灣產品的最大市場，當3個月前，宣布要調高關稅，面對內外交迫情勢，他就極感憂心拿不到訂單。