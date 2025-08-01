關稅20%只是前哨戰 法人：台灣真正關鍵是這產業能否爭取最惠國條款

美國白宮在台灣時間1日宣布，8月1日起對台灣的關稅稅率為20%。元大投顧率先市場發布最新報告給客戶，當中指出，20%對等關稅只是台美關稅激烈協商的「前哨戰」，因台灣輸美主力商品不在此次關稅範圍，真正的關鍵還是之後台美貿易協商關於半導體相關產業的關稅能否爭取到最惠國條款。

一直緊盯美國關稅進度的兆豐投顧董事長李秀利，一早看到白宮發布的資料時也指出，「半導體的232條款一周內公布，這個其實更重要。」

美國商務部長 Howard Lutnick在7月 27 日的新聞發布中表示，將在兩周內宣布對半導體進口關稅的消息。換言之，現在起，到下周就是關鍵時刻。

元大投顧表示，台灣關稅稅率高於亞洲鄰國日本（15%）、韓國（15%)、泰國（19%）、柬埔寨（19%），與越南的20%相當。考量到台美經貿關係密切，且政府已經在此前與美國進行多輪正式協商，這樣的稅率必然會令市場感到失望。

然而注意的是，這次只是「對等關稅」的更新，而對等關稅稅率並不適用在關稅豁免清單（Annex II）以及新增豁免項目的總統備忘錄，也就是說包括半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等商品皆被排除於新關稅之外。

這意味著，現行的稅率只有適用在25.2%的對美出口項目，自動資料處理設備的其他單元（例如顯示卡、伺服器零組件…等）佔對美出口47.6%（HS code 847180）、伺服器整機佔25.9%（HS code 847150）、筆電佔1.2%（HS code 847130）、電腦零組件8.2%（HS 8473）、積體電路6.8%（HS8542）、手機等通訊器具4.1%（HS 8517）、儲存媒體1.7%（HS 8523）、醫藥製劑0.7%（HS 3004）…等台灣主力輸美商品目前並不會受到關稅調整的威脅。也就是說，這個稅率只能視為是台美關稅激烈協商的「前哨戰」。

然而必須強調的是，目前美國已經對於半導體以及藥品進行232調查，半導體關稅調查並不是只有半導體產品，而是包含半導體製造設備（SME）以及任何內含上述半導體或設備的終端產品，例如電子裝置、智慧型手機、資料中心設備等。也就是說，232條款上路後，台美是否能夠從現在仍在進行的貿易協商中，爭取到如韓國、歐盟等國半導體的關稅待遇不會比其他國家更差的最惠國條款才是關鍵。

美國商務部長 Howard Lutnick在 2025 年 7 月 27 日 的新聞發佈中表示，將在兩週內宣布對半導體進口關稅的消息。而且一般來說調查結果發布後，總統在90天內要決定是否課徵關稅，之後還要經過一段公告期後，關稅稅率才會正式生效。這意味著如果川普政府在 8 月上旬公布半導體調查結果，並迅速完成決策與公告，最早在 9 月中旬～10 月初就有可能實施新的半導體關稅。

因此，這次的關稅宣布，的確會影響到市場信心，但真正的關鍵還是之後台美貿易協商關於半導體相關產業的關稅能否爭取到最惠國條款，值得密切關注。