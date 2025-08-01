台灣出口雙重打擊！川普課20%關稅 加上台幣強升11% 放大衝擊

美國總統川普周四宣布，對台灣輸美商品加徵20%關稅，這是在他給各國達成貿易協議最後期限之前幾小時宣布的「對等關稅」之一。這個數字低於他4月最初宣布的32%稅率，但高於日本和南韓與美國商定的15%，也略高於印尼與菲律賓拿到的19%，與越南同為20%。新關稅將於周五生效。

去年，台灣對美貿易順差約650億美元，主要得益於美國對人工智慧熱潮下關鍵科技產品的強勁需求。這種貿易失衡肯定令試圖重塑美國貿易關係的川普不滿。對台灣而言，因愈來愈依賴美國作為主要市場，降低輸美商品關稅至關重要。

由於企業搶在關稅生效前加緊發貨，台灣6月對美出口激增至創紀錄的173億美元。類似的強勁出口推動台灣經濟成長，但分析師警告，2025年下半年增長可能趨緩，部分原因正是擔心川普關稅衝擊。

由於美國已對半導體啟動貿易調查，台灣晶片出口未來仍可能面臨關稅。川普政府表示，這些自4月展開的調查，旨在評估晶片及藥品進口對美國國安的影響。

由於台幣今年來兌美元已升值大約11%，關稅實際衝擊可能大於名目稅率。儘管政府多次否認匯率升值是談判讓步的一部分，但強勢台幣對許多出口商造成壓力。