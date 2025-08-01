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台灣對等關稅20% 這位國師提前預警：台灣一定哀鴻遍野
台美對等關稅宣布了！1日早晨美國宣布台灣對等關稅為20%，隨即引發市場關心對台灣產業、股市走向的高度關注。有「民進黨國師」之稱的財訊雙週刊社長謝金河昨天表示，日、韓都對等關稅為15％，台灣如果高於15％，都是利空，「台灣一定哀鴻遍野」。
謝金河今天在證交所舉辦壯大資本市場高峰會中進行專題演講「全球總經觀點-美國優先政策 重塑國際經貿與供應鏈版圖」時，作出以上表述。
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