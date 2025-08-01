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8月1日關稅底定？台達電鄭平：泰國36%稅率若不降 2026年訂單受影響

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

泰國輸美關稅36%，台達電集團有泰達電龐大產能，董事長鄭平表示，若泰國稅率後續不降，恐對2026年泰國訂單有很大的影響，但若稅率降下去，則考慮將AI伺服器電源系統中段組裝從台灣移去，他認為關稅模式未來是每周或每月變動，8月1日之後也常變，台達電會繼續採取分散製造策略因應。

8月1日將屆，台灣目前尚未公布關稅稅率，但其他各國稅率都已宣布，而泰國被美國宣布課徵36%關稅，在東南亞區域偏高，泰達電在泰國有龐大產能，是否衝擊業績？對此台達電（2308）法說會釋疑。鄭平表示，泰國目前仍在擴廠，近期有3座廠啟用，還有3座工廠興建。

鄭平表示，關稅模式每天都在變化，甚至是以周或月為單位在變動。這種快速變化使得公司無法依照其變化來規劃產能，只能做小幅調整來應對危機。由於建立一個有規模的生產據點需要兩到三年，包含人才、系統架構和大量投資，並需考量當地供應鏈。因此，長期考量不會受到短期的關稅變化影響。

他表示，儘管關稅可能立即變化，但客戶的訂單模式真正改變通常需要一季或半年以後，故現在幾乎不可能因關稅變動去做什麼改變，因為變動幾乎是每周或每月在變動，他認為雖然8月1日新關稅上路，但他認為後續還是會每天有不同變化。

鄭平表示，若未來泰國關稅維持在36%都不再降，將會對明年泰國訂單造成很大影響，但他認為泰國關稅一定會變，而若泰國關稅下降的話，會考慮把系統的製造模式（中國大陸零件、台灣中段組裝、美國最終組裝）改為中段移往泰國組裝，但若不降就會打消該計畫，並配合客戶調整。

目前輸美貨品關稅部分多由美國大型客戶吸收，少部分台達電吸收的會列在銷售或運費，但長期美國企業能吸收多久關稅是變數，因此他認為長期最終大型系統產品在美國組裝貼近市場是趨勢。

鄭平表示，世界的經濟規則確實在轉變，新規則漸漸成形，關稅應該會維持一段時間，但會持續多久仍未知，但因為美國製造組裝，因元件進口也需要關稅，終段組裝成本可能高於被課徵30～40%關稅國家，目前他認為供應鏈變化都還沒到最終篇章，台達電2015年起執行分散製造策略，未來仍將持續。

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