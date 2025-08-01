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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

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兆豐金董座董瑞斌：包裹協議 不能只看稅率

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

美國對等關稅今（1）日起生效，外界關注台灣產業衝擊。身兼金融總會與銀行公會理事長的兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨日指出，大眾可能直覺認為關稅稅率低比高好，但必須認知關稅並非美國總統川普唯一為美牟利的工具，還包含對美投資金額、市場對美開放程度等，是一個包裹協議（package deal），所以不能只看稅率數字高低。

不過他也指出，台灣產業仍不乏有能力對抗高關稅、轉嫁客戶的企業，即使是中小企，若從事代工，也不會受到關稅影響。

美國今日起實施對等關稅，不再往後延，昨日市場屏息等待台美關稅談判結果。日本、南韓陸續揭曉對等關稅後，董瑞斌表示，日、韓雖成功爭取到比原來更低的15%對等關稅稅率，但同時也付出必須對美巨額投資，以及對美國包括牛、豬、稻米等開放市場，還有對美國車、特斯拉降稅等代價。

因此，他認為，當台灣關稅和日、韓比較時，不能只看稅率數字高低。

關稅 美國 兆豐金控

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