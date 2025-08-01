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童子賢：科技業能轉移衝擊 關心扶持傳產、農業

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照

美國公布南韓對等關稅稅率為15%，業界關注台灣企業受關稅衝擊程度，以及是否影響台積電等台廠競爭力。台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢昨（31）日形容，台積電是靠「少林寺和尚辛勤練功」的精神，打造出先進製程及應對客戶各種需求的能力，關稅稅率一定會產生影響，但不是最關鍵因素。

至於台灣產業受關稅衝擊情形，童子賢認為，台灣高科技產業較有能力去轉移關稅衝擊，但其他產業值得持續關心與扶持，例如傳統產業和農業。

童子賢談話重點 圖／經濟日報提供
童子賢談話重點 圖／經濟日報提供

童子賢昨日出席台北市電腦公會主辦的AI WAVE SHOW大展開幕。針對關稅議題，他指出，台積電競爭力在過去十年逐漸成長，靠的並不是稅率，而是辛勤練功鍛鍊出的競爭力，以及因應客戶要求的彈性。

童子賢說，英特爾是美國公司，還在美國本土生產，沒有關稅問題，但晶圓代工業務還是打不過台積電，最近還傳出英特爾將結束晶圓代工業務的消息。強調稅率不是最關鍵的影響，先進製程能力、應對客戶各種需求能力，台積電目前是佼佼者，在全球競賽表現優異。

業界認為，台韓半導體產業高度競爭，台灣最終銷美關稅稅率，相對於南韓是高、是低，恐牽動台積電等企業與南韓企業競爭。

印度與南韓關稅陸續揭曉，科技業者關心台灣關稅稅率。童子賢表示，只要整個產業競爭力在，就算關稅可能衝擊台灣的產業，也一定會努力把這一波挺過去。

至於印度關稅25%，高於市場預期，是否將影響台廠「印度製造」趨勢，童子賢則表示，關稅產生衝擊有很多混合因素，並非由台商單獨面對。台商依照品牌客戶的意願在印度布局，美國總統川普策略多變，不要馬上就下定論，可能過幾天出現新的合作或協議。

關稅 台積電 童子賢

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