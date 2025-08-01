Q2經濟成長7.96% 主計總處概估民間消費僅增0.5%

受惠於AI需求強勁，帶動出口及民間投資，主計總處昨（31）日概估今年第2季經濟成長率高達7.96%，表現超乎預期。不過民間消費不如預期，因汽機車交車數明顯減少，加上股市成交值縮減，主計總處概估第2季民間消費實質成長僅0.56%，較5月預測數減少0.91個百分點。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，第2季股市成交值年減27.4%，影響財富效果，民眾因預期未來收入減少，保守消費。今年第2季小客車掛牌數年減20.7%，她認為，這是民眾觀望而遞延購買，若下半年關稅確定，不排除會進一步購車。

她分析，第2季食品飲料、娛樂、交通服務等相關消費持續增長。電影、棒球、演唱會等門票營業額佳，交通服務營收也都成長，惟汽機車交車數明顯減少及股市成交值縮減，抑低了增幅。

她表示，因國內就業市場穩定、薪資增加，今年5月預測第2季民間消費成長較樂觀，但現概估第2季民間消費實質成長僅0.56%，創2021年第4季以來、近15季最低，較5月預測數減少0.91個百分點。

主計總處指出，今年第2季國人在國內消費實質成長0.05％，幾乎平盤，她表示，主要是國人海外消費，加上年年增加，基期不低。主計總處指出，國人在國外消費實質成長8.71％，但旅行支出（屬於服務輸入）同步增加，不影響整體GDP。