驚艷 Q2經濟成長7.96% 近16季最高

主計總處昨（31）日概估今年第2季經濟成長率7.96%，較5月底發布的預測值5.23%大幅上調2.73個百分點，亦創近16季最高成長幅度，主因是拉貨潮帶動強勁出口及民間投資，遠優於預期。

第2季經濟成長率表現令人驚艷，穩居亞洲四小龍之首，連帶也牽動全年經濟成長表現。主計總處綜合統計專門委員江心怡表示，截至目前，美國對等關稅的不可預測，下半年情勢變化大，因此主計總處昨日不願概估全年經濟成長率。

近十季經濟成長率走勢 圖／經濟日報提供

江心怡僅表示，參考國內外預測機構今年7月預測台灣2025年全年經濟成長率，為2.8%至4%之間。

主計總處預計8月15日召開國民所得統計評審會，並對外發布今年全年最新經濟成長率預測，儘管美國對等關稅即將實施，外界預估，全年經濟成長率仍會超過3%。

江心怡指出，概估今年第2季經濟成長率為7.96%，主因商品出口及資本形成表現優於預期。AI與新興科技應用需求強勁，加上客戶端加大備貨力道，第2季商品出口由5月預測值1,461億美元，大幅增至1,537億美元，較預測多出76億美元。

她表示，第2季按美元計價商品出口年增34.06%，以新台幣計價成長29.51%，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除掉物價因素，商品及服務輸出實質大幅成長35.1%，較預期數28.52%增加6.58個百分點。

江心怡表示，因AI需求強勁，進而帶動企業投資動能延續，第2季新台幣計價資本設備進口年增50.28％，國內投資財生產量亦增46.62％，機械設備、營建工程、運輸工具與智慧財產投資均呈成長，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資及存貨變動）實質成長5.56%，相較5月預測大增7.9個百分點，對經濟成長貢獻1.56個百分點。

她表示，5月預測第2季資本形成為負2.34%，主要是先前基期已高，因此預測得並不高；但實際表現遠優於預期，且在資本形成中，以民間投資力道最強勁，代表第2季投資動能明顯往上跳。

展望未來，她表示，因美國對等關稅將實施，拉貨潮漸有收斂，但民間投資一啟動不易停止，預期下半年民間投資表現仍會延續。

她提及，因AI及新興科技應用需求強勁，今年第2季商品出口中，電子零組件為527億美元，年增28.87%；資通訊視聽產品出口584億美元，因接單暢旺也帶動民間投資，產業高速成長，但其他產業幾乎平盤或衰退，值得關注。