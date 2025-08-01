快訊

對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

關稅效應 產業支持擬加碼 卓揆強調新稅率將影響進出口

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
政院備戰新關稅衝擊 圖／經濟日報提供
政院備戰新關稅衝擊 圖／經濟日報提供

美國對等關稅今（1）日上路，行政院長卓榮泰昨日表示，談判結果確立後，對台灣進出口產業所帶來的影響，勢必不同於現行特別條例所推估的各項衝擊，因此有必要全面性調整，並給予產業支持。

行政院是在4月底提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，總預算4,100億元，其中包含930億元的產業支持方案，分別用於工業、農業、勞工紓困等面向，已經立法院三讀通過，930億元照行政院提案通過。

不過這項產業支持方案，是依據4月2日「解放日」時，美國總統川普對台設定的32％稅率來推估產業影響，至今已有許多變化，包含競爭國家稅率改變、以及未來開放市場對國內產業衝擊等，都可能因川普公布對台新稅率及台灣關稅減讓程度等因素，而產生巨大變化。

行政院昨日召開院會，為備戰對等關稅實施，卓榮泰指出，可以預期在台美談判結果確立後，對台灣各項進、出口產業所帶來影響，勢必與今年4月提出特別條例時，所推估的各項衝擊不同，因此有必要全面性調整特別條例內容與範圍，並給予產業支持。

卓榮泰表示，行政院會在最終談判結果確定後，依據國內外經貿情勢及產業支持需求，再提出特別條例修正案，送請立法院審議。這是因應國內外情勢必要修正，期待行政、立法兩院能繼續努力，尋求合憲、合法程序，完成立法及預算審議過程，做出更多努力與貢獻。

卓榮泰指出，行政院談判團隊以堅持維護國家利益、產業利益、國人健康及國家糧食安全為原則，尋求台美更緊密的夥伴關係，也期盼透過未來共同努力，因應情勢做必要調整。

根據目前立法院三讀通過的特別條例，備有930億元特別預算用以支援產業，包含工業及農業，涵蓋推動金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場三大產業支持措施，目的是解決產業短期資金周轉困境、協助產業研發轉型與汰舊換新設備，及布建國際行銷通路、爭取海外訂單。

其中經濟部主要協助融資方面，及升級轉型輔導、協助業者分散市場等。

農業方面，農業部從生產端、運送端、通路端給予農民支持，健全外銷產業鏈，讓農漁產站穩美國市場。

農業 關稅 卓榮泰

延伸閱讀

黃國昌指卓榮泰應請辭 綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

NCC名單5月就確定！黃國昌轟卓榮泰：擺明壓著等罷免後

普發現金政院嗆釋憲 翁曉玲批卓榮泰「期待宣告違憲」：叫人民吐回來？

世大運／運動部9月掛牌 卓榮泰勉勵國手走向奧運

相關新聞

驚艷 Q2經濟成長7.96% 近16季最高

主計總處昨（31）日概估今年第2季經濟成長率7.96%，較5月底發布的預測值5.23%大幅上調2.73個百分點，亦創近1...

關稅效應 產業支持擬加碼 卓揆強調新稅率將影響進出口

美國對等關稅今（1）日上路，行政院長卓榮泰昨日表示，談判結果確立後，對台灣進出口產業所帶來的影響，勢必不同於現行特別條例...

童子賢：科技業能轉移衝擊 關心扶持傳產、農業

美國公布南韓對等關稅稅率為15%，業界關注台灣企業受關稅衝擊程度，以及是否影響台積電等台廠競爭力。台北市電腦公會榮譽理事...

兆豐金董座董瑞斌：包裹協議 不能只看稅率

美國對等關稅今（1）日起生效，外界關注台灣產業衝擊。身兼金融總會與銀行公會理事長的兆豐金控董事長董瑞斌昨日指出，大眾可能...

Q2經濟成長7.96% 主計總處概估民間消費僅增0.5%

受惠於AI需求強勁，帶動出口及民間投資，主計總處昨（31）日概估今年第2季經濟成長率高達7.96%，表現超乎預期。不過民...

台電攜手美國電力研究院辦數位轉型論壇 聚焦資料中心設址與電網韌性

台電與美國電力研究院（EPRI）自1987年起展開近40年國際交流，合作投入機組發電效率、用電大數據、分散式能源與儲能等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。