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台電攜手美國電力研究院辦數位轉型論壇 聚焦資料中心設址與電網韌性

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電與美國電力研究院（EPRI）攜手舉辦「數位轉型論壇暨低碳倡議整合會議」，聚焦探討AI資料中心設址就近電源的重要性，以及全球能源轉型趨勢等關鍵議題。（圖／台電提供）
台電與美國電力研究院（EPRI）攜手舉辦「數位轉型論壇暨低碳倡議整合會議」，聚焦探討AI資料中心設址就近電源的重要性，以及全球能源轉型趨勢等關鍵議題。（圖／台電提供）

台電與美國電力研究院（EPRI）自1987年起展開近40年國際交流，合作投入機組發電效率、用電大數據、分散式能源與儲能等數百項研究計畫。本月30日、31日再度攜手舉辦「數位轉型論壇暨低碳倡議整合會議」，聚焦探討AI資料中心設址就近電源的重要性，以及全球能源轉型趨勢、電業相關最新技術應用、電網韌性強化、數位轉型與人工智慧（AI）應用等關鍵議題，期能深化雙邊合作，共同推動前瞻電力技術發展。

「數位轉型論壇暨低碳倡議整合會議」30日、31日匯集台電與EPRI雙方代表，以及多位電網韌性產學合作計畫學者專家進行深度交流。在能源系統轉型與深度脫碳議題方面，由台電綜合研究所所長鍾年勉代表分享台電能源系統轉型策略，除了回顧台灣電力系統逾60年的發展軌跡外，更說明面對能源轉型與淨零碳排目標的關鍵時刻，台電將以「淨零轉型、數位轉型、韌性調適」三軸並進，全力建構未來關鍵技術的核心競爭力，邁向淨零永續。

台電表示，EPRI在本次會議中提出多項國際電力發展前瞻觀點，例如發表該院在去(2024)年10月推動的「資料中心彈性負載倡議」（DCFlex），探討AI資料中心如何與電力公司電網運作整合以提升電網韌性，同時強調資料中心設址鄰近發電廠或變電所的策略必要性。EPRI也建議AI資料中心與電力公司可建立夥伴關係，協力推動分散式發電、儲能、以及區域微電網等加強電網韌性的措施，以達到雙贏目標。

此外，近期伊比利半島大規模停電事件突顯電網韌性強化的迫切性，EPRI以全球視角，分析探討在能源系統轉型與極端氣候下，電網增強的可靠性規劃與技術需求。而隨著AI應用引領數位革命，EPRI也深入介紹該院成立的開放電力AI聯盟，以及將生成式AI整合至能源領域的使用案例。

EPRI為美國能源及電力領域著名的非營利研究機構，每年投入研發超過新台幣130億元，掌握國際趨勢脈動，並建立跨國交流平台，匯聚法、韓、日、美等45國、超過850個會員企業經驗，提出能源發展策略觀點與因應解方。台電與EPRI合作近40年，更於去(2024)年5月加入EPRI低碳倡議（Low Carbon Resources Initiative, LCRI）計畫，共同投入低碳、零碳能源技術研發，加速前瞻減碳路徑發展。本次會議也呈現LCRI計畫的階段性成果。

台電表示，透過本次交流借重EPRI研究量能並接軌國際經驗，有助台電推動前瞻電力技術發展，確保台灣數位基礎設施的能源供給穩定性，為台灣打造更強韌、更智慧的電網基礎建設。

「數位轉型論壇」匯集台電與EPRI雙方代表，以及多位電網韌性產學合作計畫學者專家進行深度交流。圖為台電總經理王耀庭與會致詞。（圖／台電提供）
「數位轉型論壇」匯集台電與EPRI雙方代表，以及多位電網韌性產學合作計畫學者專家進行深度交流。圖為台電總經理王耀庭與會致詞。（圖／台電提供）
EPRI資深副總裁Daniel Brooks進行「推動能源系統轉型的新研究成果」專題演講。（圖／台電提供）
EPRI資深副總裁Daniel Brooks進行「推動能源系統轉型的新研究成果」專題演講。（圖／台電提供）

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