Fed利率不變 至少到9月

美國聯準會（Ｆｅｄ）美東時間七月卅日決定維持百分之四點二五至百分之四點五利率不變，符合市場預估；聯準會並以「鷹派」語調，暗示利率「至少」要維持到九月。但理事沃勒及鮑曼投下「異議」票，主張這次就應降息一碼，是一九九三年以來首次出現兩位理事反對決議的情況。

一些交易商原先預料聯準會主席鮑爾可能會暗示九月降息，鮑爾並未做此暗示，但也不排除此種可能；只是他的態度仍被許多「鷹派」人士認為偏向「鷹派」，追蹤美元對六種主要貨幣匯率的ＤＸＹ美元指數卅日收盤勁揚百分之○點九四，至兩個月高點，卅一日早盤在平盤狹幅波動，七月至今漲約百分之三，邁向今年來首見月線收紅。

對於聯準會決議不降息，美國總統川普卅一日最新貼文寫道，鮑爾「太憤怒、太愚蠢、太政治化，不適合擔任聯準會主席」；「慢郎中先生」鮑爾又是老樣子，他使美國損失「數兆美元」。

鮑爾在會後記者會表示，「我與幾乎所有委員似乎都認為，經濟表現並未因為約束性政策而不當地回縮」。他也說，「未來幾個月勞動市場也存在下降風險」。他說，川普關稅對通膨的影響仍存在不確定性。川普迄今達成的貿易協議中，關稅稅率都超過百分之十，凸顯關稅可能推升通膨。

鮑爾指出，聯準會決心要確定關稅引發的「一次性」物價上漲，不致造成較持久性的通膨上升。他說，「如果太早行動，結果通膨可能無法穩住，就須回過頭來（升息）。這將缺乏效率。如果動作太遲，可能對勞動市場造成不必要的傷害」。

至於九月是否降息，鮑爾表示尚未做出任何決定。他說，將密切觀察七、八月的就業和物價數據，並在九月十六至十七日舉行的下次政策會議上再做評估。鮑爾指出，「我們不會預設政策方向，所有行動都將取決於數據和風險平衡」。

值得注意的是，聯準會理事鮑曼與沃勒表示「異議」，對聯準會下一步動作所提供的線索相當有限。鮑曼的「鴿派」立場與之前的「鷹派」態度大異其趣，她去年九月曾反對降息兩碼。沃勒則已多次表示支持七月就降息，他認為在經濟缺乏通膨動能之際，目前的利率過高。

觀察家說，如果七、八月經濟數據無論是對通膨或就業走向提供更明確信號，則九月將做出明確決定。如果通膨仍黏著，且經濟成長堅實，則聯準會較易繼續維持利率不變；若經濟明顯惡化，則降息有理。但屆時如果情況仍然混亂，鮑爾將面臨更困難決策。

聯準會前任主管貨幣政策副主席克拉里達表示，「今天的目標是將九月降息機率降到五五波。而且他（鮑爾）的確做到」。他指出，物價指數中的一些成分已經開始漲價，因此「鮑爾按兵不動的可能性比一些市場人士的預期更大」，並且在他明年五月任滿之前可能一直維持利率不變。