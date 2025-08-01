AI熱 Q2經濟成長率上修為7.96%

主計總處昨天發布今年第二季經濟成長率概估為百分之七點九六，較五月預測大幅增加二點七三個百分點，主因ＡＩ新興運用需求強勁，以及客戶因應美國對等關稅加大備貨，出口及民間投資大幅成長，遠優於預期。第二季經濟成長率百分之七點九六也創十六季以來最高，穩居亞洲四小龍之首。不過，主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，拉貨力道已經有收歛跡象。

各界預估下半年出口力道可能受關稅影響趨緩，江心怡表示，下半年出口變數大，可能會有影響，但投資熱會延續，資本形成不會馬上衰退。

過往主計總處發布概估，會一併推估全年經濟成長率，但由於台美關稅稅率公布在即，預測變數大，江心怡表示，此次不推估第二季上修後的全年經濟預測，主計總處會在八月十五日提出最新預測。以目前國內外預測機構，對台全年經濟成長率估值介於百分之二點八至百分之四。

主計總處說明，由於ＡＩ與新興科技應用需求強勁，加上美國暫緩實施對等關稅期限將屆，客戶端加大備貨力道，第二季按美元計價商品出口值一五三七億美元、年增百分之卅四點○六，較五月預測數一四六一億美元增加七十六億美元。

江心怡說，出口成長強勁主要是ＡＩ，第二季出口一五三七億美元，其中電子零組件五二七億美元、年增百分之廿八點八七，資通訊視聽產品出口五八四億美元、年增百分之八十二點八六，兩者合計占出口百分之七十二點三，可以看出ＡＩ帶動力道很強。此外，支援ＡＩ運用的設備及材料也會同步增溫，但其他業別相對平淡且衰退，是值得關注之處。

至於民間投資，由於ＡＩ需求大，廠商積極擴廠，相繼投資投入研發，第二季以台幣資本增加百分之五十點二八，投資動能往上升，五月原本預測資本形成衰退百分之二點三四，現在成長百分之五點五六，比當初預測強很多。

相較出口及民間投資，民間消費則是兩樣情。第二季民間消費年增百分之○點五六，增幅創十五季以來最低，景氣呈現內冷外熱情勢。江心怡說，第二季民間消費受國人購車遞延，及股市交易成交值年減百分之廿七點四影響，走勢較為疲弱。