財部國有地標租供企業種碳匯 底價每公頃3萬元

財政部今天訂定發布攸關標租國有地供企業種碳匯的作業要點，預計第4季釋出首批標租案件，供具有林業專業的民間公司造林「種碳匯」，底價每公頃新台幣3萬元計算，租期最長可達40年。

為響應台灣2050年淨零轉型政策及活化閒置國有非公用土地，財政部國產署推動國有土地標租造林，建立標租國有土地供具林業專業的公司法人，執行造林及相關經營工作的機制，期望增加森林覆蓋面積，提升森林碳匯量。

國產署指出，財政部今年3月13日修正發布國有非公用不動產出租管理辦法，並於今天進一步訂定發布國有非公用土地標租作造林使用作業要點，定明訂約權利金底價、年租金、投標資格、租期等相關規範。

國產署表示，將規劃整合同一直轄市、縣市一定規模（每宗基地大於0.5公頃，每一列標標的不限宗數，總面積大於20公頃），現況非成林的國有閒置農業用地，辦理公告列標。官員指出，預計今年第4季北、中、南分署將各釋出一標的作為首批案件，原則上將在公告14天後開標。

國產署說明，凡在中華民國領域內的國內公司，公司營業登記項目有「造林業」且無停業登記情形，得參加投標，並以訂約權利金競標，底價每公頃新台幣3萬元計算；租賃期限10年，承租人得申請換約續租3次，租期最長可達40年，年租金則以申報地價總額1%計收。

國產署進一步表示，標租造林機制，不僅可促進國有土地有效利用，並可結合台灣永續發展政策目標，增進氣候變遷調適能力並強化韌性，降低極端氣候帶來風險，未來將持續推動國有土地以綠色永續概念提供利用與活化。