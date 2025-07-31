威剛出力、農業部給力 ESG STORE攜手企業實踐共農永續

農業部攜手威剛（3260）、台灣經濟研究院舉辦「共農永續：ESG推廣說明會」，向企業界說明農業部ESG政策推動方向與ESG STORE運作模式，會中由農業部資源永續利用司司長莊老達與威剛科技董事長陳立白共同簽署農業ESG專案合作意向書，未來透過農業部的專案規劃、媒合與輔導，威剛將在ESG計畫中導入更多例如永續生產、維護生物多樣性、食農教育等農業永續方案，建立共好、共融、共榮之合作夥伴關係，鏈動農業永續未來。

農業除了糧食安全外，還有自然碳匯、水源涵養、生物多樣性等多面向的功能，是企業落實ESG的最佳場域。自112年2月農業部推出農業永續ESG專案後，與企業建立良好的合作關係，又於113年10月30日推出農業ESG STORE，作為媒合企業合作推動農業永續發展的專屬平臺，整合農業場域資源推出循環農業、永續生產、農村文化傳承等10項類型的農業ESG專案，提供一站式客製化服務，協助企業更輕易以自然為本的精神，於農業場域實踐ESG。

農業部本次推廣說明會邀請關注ESG與綠色供應鏈的企業代表共計30家參與，目的是使企業更瞭解農業場域多元合作機會，鼓勵企業運用自身專業與資源，跨域鏈結農業場域提出合作構想，支持在地農業、生態保育及農村永續行動。針對ESG STORE成功媒合且與該部共同合作執行的專案，農業部將發給成果證明，以表彰企業對環境永續採取行動之努力與貢獻。

甫與農業部簽署合作備忘錄的威剛科技指出，威剛秉持「以創新驅動永續」的核心理念，從社會耕耘、人才培育到產品開發與綠色物流全面落實ESG，強調威剛的「蜂鳥精神」，象徵著品牌在永續轉型中應具備的敏捷與行動力。此次簽署的合作備忘錄，正是企業將永續承諾延伸至更多元領域的重要行動，共同打造台灣社會跨域共榮的合作典範。