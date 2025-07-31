MSCI轉型金融追蹤報告：亞太地區碳排放風險仍高 但氣候基金規模激增

MSCI永續發展中心發布最新一季「轉型金融追蹤報告」顯示，亞太地區正面臨日益加劇的氣候及投資風險。不過，聚焦轉型的氣候基金正在快速成長，自2018年以來，相關公募基金的資產規模激增近20倍，達到5,900億美元。同時，私募資本也日益聚焦於公用事業等高碳排行業，加速推動脫碳轉型。

報告指出，到2050年，在全球氣溫上升3°C的情景下，墨爾本、東京和上海等城市的平均極端高溫天數預計將增加多達31%。與此同時，在新加坡、香港及中國大陸等亞太地區主要市場，超過70%上市公司當前的排放路徑偏離2°C溫控目標。

儘管面臨嚴峻挑戰，報告也揭示氣候轉型方面的進展與機會。去年，氣候轉型基金的資產規模成長20%，占所有公募氣候基金近40%。這顯示投資人日益認識到，要在現實世界中實現減排目標，需要注資支撐全球經濟但難以減排的產業。

報告發現，公募氣候基金往往更傾向於投資推動低碳轉型的行業。公募氣候基金中，有20%的投資流向資訊科技行業，12%投向材料行業，這兩大產業對於低碳技術的規模化發展至關重要。相形之下，私募基金投向這兩個產業的資金占比分別僅為8%和3%。

在私募氣候基金中，37%的投資流向公用事業領域。公用事業為高排放產業，為支援能源轉型提供重大機會。相形之下，公募氣候基金中僅10%的資金投向該領域。