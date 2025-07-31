關稅政策變數大 央行理事憂下半年恐出口驟減：貨幣政策宜保留彈性

中央銀行今天公布第2季理監事會議事錄，央行理事指出，國際經貿局勢不確定性極高，下半年關稅政策變數極大，恐導致出口驟減，建議央行貨幣政策保留彈性。

央行6月19日舉行第2季理監事會，考量美國經貿政策帶來不確定，景氣前景充滿風險，決議維持政策利率不變，以維繫整體經濟金融穩健發展，房市管制也未再調整。

央行第2季理監事會議事錄今天出爐，揭露理事對於政策利率調整的看法。多位理事表示，國內通膨持續趨緩，當前經濟情勢穩健，但國際經貿的不確定性仍高，下半年台灣經濟成長料將放緩，須密切觀察，因此贊同維持政策利率不變。

有位理事指出，下半年台灣經濟可能面臨出口驟減的不確定性，當前貨幣政策宜保留一些彈性，以利之後視情況調整。

有位理事則說，5月新台幣快速升值，出口廠商雖可自然避險，還是對企業帶來壓力，若持續升值，恐不利經濟成長。另位理事表示，參與全球價值鏈後，匯率升貶對出口的影響弱化；過去認為本國貨幣貶值，有利出口，但由於全球價值鏈的整合，其影響已逐步縮小。

除了景氣變化，有2位理事特別關切產業別薪資分配不均問題。有位理事指出，從中業別分析，今年1至3月部分產業的實質薪資為負成長，且實質薪資負成長產業的受僱員工人數占比高於去年同期，顯示勞動所得分配正在惡化。雖然這不是央行的貨幣政策目標，還是值得關注，尤其預期下半年、甚至明年民間消費成長可能趨緩，在所得分配惡化下，可能更不利民間消費成長。