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客戶加大備貨 主計總處上修Q2經濟成長率7.96%、創16季以來最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天發布今年第2季經濟成長率概估為7.96%，較5月預測大幅增加2.73個百分點，主因AI新興運用需求強勁，以及客戶因應美國對等關稅加大備貨。圖／路透
主計總處今天發布今年第2季經濟成長率概估為7.96%，較5月預測大幅增加2.73個百分點，主因AI新興運用需求強勁，以及客戶因應美國對等關稅加大備貨。圖／路透

台美關稅倒數計時，但主計總處今天發布今年第2季經濟成長率概估為7.96%，較5月預測大幅增加2.73個百分點，主因AI新興運用需求強勁，以及客戶因應美國對等關稅加大備貨，導致出口大幅成長，遠優於預期。第二季經濟成長率7.96%也創16季以來最高。

主計總處指出，概估今年第2季經濟成長率為7.96％，較今年5月預測數5.23％增加2.73個百分點，主因商品出口及資本形成(包括固定投資與存貨變動)表現遠優於預期。

主計總處說明，由於人工智慧(AI)與新興科技應用需求強勁，加上美國暫緩實施對等關稅期限將屆，客戶端加大備貨力道，第2季按美元計價商品出口年增34.06％(以新臺幣計價增29.51％)，三角貿易表現也佳，第二季出口值1537億元，較5月預測1461億增加76億元。經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質大幅成長35.10％，較預測數28.52％增加6.58個百分點。

進口部分，因出口及投資引申需求帶動下，廠商積極備料及購置資本設備，第2季按美元計價商品進口年增24.54％(以新臺幣計價增20.51％)，其中農工原料及資本設備增20.00％及55.11％，服務輸入亦隨國人出國熱潮續增，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長31.95％，較預測數25.70％增加6.25個百分點。

經輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻5.77個百分點，較預測數4.83提高0.94個百分點。

AI 美國 關稅 出口值 經濟成長率

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