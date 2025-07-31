拉貨潮帶動強勁出口 主計總處概估第2季經濟成長率7.96%、近16季最高
主計總處31日概估2025年第2季經濟成長率為7.96%，較5月底發布第2季經濟成長率5.23%預測值大幅上調，亦創2021年第3季以來、近16季最高成長幅度。
主計總處指出，概估2025年第2季經濟成長率為7.96%，較5月預測值大幅增加2.73個百分點，主因是商品出口及資本形成表現遠優於預期。
主計總處表示，AI與新興科技應用需求強勁，加上客戶端加大備貨力道，第2季按美元計價商品出口年增34.06%，以新台幣計價成長29.51%，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整之商及服務，並剔除掉物價因素後，商品及服務輸出實質大幅成長35.1%，較預期數28.52%增加6.58個百分點。
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