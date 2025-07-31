快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅倒數 童子賢：高科技有抗壓能力、傳產農業應列為政策重點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影

美國對等關稅上路期限將至，各界高度關注我國稅率發展，和碩（4938）董事長童子賢31日出席「2025 World AI Vision Exhibition(WAVE)」時表示，他相信台灣高科技產業是有能力可以轉移這波關稅衝擊，不過對於傳產及農業部分，就是政府需要去關心及協助。

數發部數產署31日舉辦「2025 World AI Vision Exhibition(WAVE)」，會中邀請童子賢出席致詞，會前接受媒體採訪時，童子賢針對美國對等關稅提到，台灣是全世界科技產業的好夥伴，同時也是全世界科技產業的深度參與者，雖然台灣需要整個世界作為市場，但全世界也需要台灣的半導體供應鏈來實踐最新科技。

童子賢說，過去24小時內，包括印度跟南韓陸陸續續揭曉，接下來的24小時也會相當關注台灣關稅數字是怎麼樣，但無論如何，只要產業競爭力在，也許國際上有一些波浪會衝擊台灣產業，但還是要持續努力挺過這一波，不過他也相信台灣的高科技產業是有能力可以轉移關稅衝擊，然台灣還是有很多產業需要我們關心，包括傳產、農業，需要大家思考要如何扶持、協助他們度過這個關卡。

關稅 童子賢

延伸閱讀

大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

槓上童子賢 傅崐萁：下午3時前向花蓮人道歉 否則不撤告

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

相關新聞

獨／金控敵意併購修法能「翻案」？關鍵閉門會議明登場

金控敵意併購大門能否重啟，關鍵會議將登場。據了解，金管會將在周四下午由主委彭金隆親上第一線，邀請14家金控的總經理級高層...

關稅倒數 童子賢：高科技有抗壓能力、傳產農業應列為政策重點

美國對等關稅上路期限將至，各界高度關注我國稅率發展，和碩（4938）董事長童子賢31日出席「2025 World AI ...

加速活化國有土地、助攻淨零 國產署建立標租造林機制

為響應政府2050淨零轉型政策及活化閒置國有非公用土地，財政部31日訂定發布國有非公用土地標租作造林使用作業要點，定明訂...

聯準會按兵不動 法人：債市後續觀察這兩項

美國聯準會甫結束為期兩天的利率決策會議，決議如市場預期般按兵不動，維持現行利率水準。消息公布後，股市與債市同步走跌，美元...

台幣升值壓縮獲利 6月製造業景氣燈號亮代表衰退藍燈

台經院今日發布6月製造業景氣燈號，由於全球製造業景氣復甦力道不足，台灣雖外銷訂單年增幅持續擴大，但傳統產業受到貿易保護主...

美國聯準會決定維持利率不變 牽動台央行雙率政策

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）30日會議決定維持利率不變，但有沃勒與鮑曼兩位理事投下「異議」，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。