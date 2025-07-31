關稅倒數 童子賢：高科技有抗壓能力、傳產農業應列為政策重點

美國對等關稅上路期限將至，各界高度關注我國稅率發展，和碩（4938）董事長童子賢31日出席「2025 World AI Vision Exhibition(WAVE)」時表示，他相信台灣高科技產業是有能力可以轉移這波關稅衝擊，不過對於傳產及農業部分，就是政府需要去關心及協助。

數發部數產署31日舉辦「2025 World AI Vision Exhibition(WAVE)」，會中邀請童子賢出席致詞，會前接受媒體採訪時，童子賢針對美國對等關稅提到，台灣是全世界科技產業的好夥伴，同時也是全世界科技產業的深度參與者，雖然台灣需要整個世界作為市場，但全世界也需要台灣的半導體供應鏈來實踐最新科技。

童子賢說，過去24小時內，包括印度跟南韓陸陸續續揭曉，接下來的24小時也會相當關注台灣關稅數字是怎麼樣，但無論如何，只要產業競爭力在，也許國際上有一些波浪會衝擊台灣產業，但還是要持續努力挺過這一波，不過他也相信台灣的高科技產業是有能力可以轉移關稅衝擊，然台灣還是有很多產業需要我們關心，包括傳產、農業，需要大家思考要如何扶持、協助他們度過這個關卡。