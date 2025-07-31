聯準會按兵不動 法人：債市後續觀察這兩項
美國聯準會甫結束為期兩天的利率決策會議，決議如市場預期般按兵不動，維持現行利率水準。消息公布後，股市與債市同步走跌，美元則走強。法人指出，後續需密切關注8月1日暫緩期結束後的美國關稅政策走向。儘管部分國家已與美方達成初步協議，但新設定的對等關稅稅率仍高於10%，恐加劇全球經濟的不確定性，需進一步觀察相關經濟數據以評估其影響。
在通膨可能因關稅上升而走高的情境下，目前就業市場已有降溫跡象。根據歷史經驗，當三個月移動平均的新增非農就業人數下滑至約10萬人時，通常會啟動降息循環。若7、8月的就業報告顯示新增非農人數接近甚至跌破此一門檻，9月降息的可能性將顯著提高。
瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，在政策與財政壓力交織下，預期美國公債殖利率將於4.3%上下區間震盪。考量到今年夏季有大量美債到期並重新發行，供需波動在所難免；然而，聯準會近期已釋出逐步轉向降息的訊號，預期將對殖利率上行形成壓力。
她進一步指出，在經濟放緩但尚未陷入衰退的環境下，債券殖利率有望小幅下行，信用債利差維持緊縮，具備投資吸引力。面對經濟與政策的不確定性，建議債券配置策略應維持「短中天期」、「高品質」的方向，並留意市場對通膨與政治風險的反應，透過「分散布局」掌握各類債市機會。穩健型投資人可持續聚焦於投資等級債，享有較長存續期間所帶來的收益累積；而積極型投資人則可布局非投資等級債，追求長期較高的報酬潛力。
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