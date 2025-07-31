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台經院6月製造業景燈號連亮第2顆藍燈 七成產業景氣衰退

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台經院31日發布6月製造業景氣信號值為9.41分，較上月修正後之9.34分增加0.07分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

若觀察不同產業燈號的消長觀察，台經院指出，衰退的藍燈比重由今年5月的66.33%增加至6月的70.76%，低迷的黃藍燈由16.79%增加至22.37%，持平的綠燈由16.88%減少至6.87%，6月無代表景氣揚升的黃紅燈或繁榮的紅燈。

外界關切有AI加持的電子零組件業景氣動向，台經院指出，儘管高效能運算與人工智慧應用需求仍暢旺，然受新台幣升值，影響售價面指標表現，加上美國對半導體232調查結果尚未明朗，廠商對未來半年景氣看法並未轉好，故6月本產業景氣燈號續為代表低迷的黃藍燈。

台經院並表示，至於電腦、電子產品及光學製品業方面，美國對等關稅暫緩將屆，下游客戶備貨動能仍強，然出口年增率較上月略為下滑，加上新台幣較上年同期大幅升值，使得本業生產者物價年減幅度擴大，拖累需求面與售價面指標表現，故6月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，展望未來，台美關稅談判結果將成為影響製造業前景的關鍵變數之一，加上美國對半導體及其下游產品啟動232條款國安調查，後續若加徵關稅，將推升終端產品售價、抑制需求，進而衝擊我國資通訊產品出口表現。

台經院表示，在中國方面，儘管官方祭出地方債、降準降息及消費補貼等刺激政策，惟通縮壓力升溫、內需疲軟及消費信心低迷，使得政策效果有限，加上中國長期產能過剩，若美國調高中國進口關稅，恐迫使中國低價商品轉銷第三地市場，進一步升高全球貿易保護主義與貿易摩擦風險。

製造業業者除了要面對中國市場需求減弱外，產品也將在第三地面對中國低價競爭，加劇其營運的壓力。因此，製造業面對現階段詭譎多變的經貿情勢，仍應審慎因應未來潛在風險與挑戰，以維持製造業整體表現。

台經院 景氣燈號

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