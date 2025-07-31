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台幣升值壓縮獲利 6月製造業景氣燈號亮代表衰退藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院6月製造業景氣燈號亮出第二個代表景氣衰退的藍燈。圖／台經院提供
台經院6月製造業景氣燈號亮出第二個代表景氣衰退的藍燈。圖／台經院提供

台經院今日發布6月製造業景氣燈號，由於全球製造業景氣復甦力道不足，台灣雖外銷訂單年增幅持續擴大，但傳統產業受到貿易保護主義升溫、新台幣升值等不利因素影響，壓縮出口導向產業獲利空間，拖累整體分數表現，6月製造業景氣信號值為9.41分，較上月微增0.07分，亮出連續第二個代表景氣衰退的藍燈。

台經院指出，美中達成關稅協議後，兩國製造業隨著採購恢復及產能擴張，PMI（採購經理人指數）皆較上月明顯回升，惟整體指標仍處於景氣緊縮區間。歐元區因關稅豁免期結束導致工業信心下滑，顯示全球製造業景氣復甦力道仍顯不足。國內受惠於人工智慧、高效能運算與雲端服務應用需求強勁，外銷訂單年增幅持續擴大。然傳統產業則受到貿易保護主義升溫、新台幣較上年同期大幅升值及同業低價競爭等不利因素影響，部分抵銷出口與生產指數增幅，拖累原物料投入與售價等面向指標表現。股市因中東緊張情勢緩和及美國科技股上漲，呈現價量齊揚，帶動經營環境面指標改善，致6月製造業景氣信號值為9.41分，燈號續亮藍燈。

台經院指出，6月製造業景氣信號值較上月微幅增加，主要來自台股價量齊漲推升經營環境面指標表現所致。不過新台幣匯率較上年同期大幅升值，生產者物價年減幅隨之擴大，使得以美元計價的產品售價或營收下滑，壓縮出口導向產業獲利空間，影響售價面指標表現。

此外，受美國關稅政策影響，下游客戶提前拉貨，帶動資通與視聽產品及電子零組件出口增幅維持高檔；惟機械、基本金屬、塑橡膠及化學品等傳產類表現疲軟，抵銷部分出口成長動能，同時以新台幣計算下的進口年增幅亦較上月明顯縮小，加上製造業生產指數增幅收斂，影響原物料投入面指標，使6月製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

展望未來，台美關稅談判結果將成為影響製造業前景的關鍵變數之一，加上美國對半導體及其下游產品啟動232條款國安調查，後續若加徵關稅，將推升終端產品售價、抑制需求，進而衝擊我國資通訊產品出口表現。在中國方面，通縮壓力升溫、內需疲軟及消費信心低迷，加上中國長期產能過剩，若美國調高中國進口關稅，恐迫使中國低價商品轉銷第三地市場，進一步升高全球貿易保護主義與貿易摩擦風險，國內製造業業者也將在第三地面對中國低價競爭，都會影響製造業表現。

製造業 新台幣 台經院 景氣燈號

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