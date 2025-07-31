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美國聯準會決定維持利率不變 牽動台央行雙率政策
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）30日會議決定維持利率不變，但有沃勒與鮑曼兩位理事投下「異議」，兩人皆主張這次就降息1碼（0.25個百分點），市場認為，這次雖然利率不變，但會後聲明釋放出9月降息的可能性，將牽動新台幣匯率及台灣央行下次理監事會決議。
Fed會後聲明中有三處文字改動，雖維持「失業升高與通膨升高的風險都提高」的說法。改變的是將「淨出口影響數據」，改為「淨出口『繼續』影響數據」，強調這是川普關稅的影響。
第二，針對經濟展望的不確定性，把「經濟活動展望的不確定性已經下降，但依舊很高」，改為「經濟活動展望的不確定性仍然很高」；顯示Fed對於經濟不確定性仍有疑慮。
最後的關鍵改變是將上次聲明中提到的「經濟活動持續以堅實速度成長」，改為「上半年經濟活動溫和」。市場認為，三處改變都在透露Fed對經濟前景保守。
市場人士分析， 一旦Fed利率變動跡象，台灣央行也會納入參考，尤其若關稅出爐，這一至兩個月內影響整體經濟大，雙率政策勢必有所因應。
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