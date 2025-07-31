美股投資氛圍良好+台積電法說展望佳 台股後市仍有亮點

近期美國股市創下歷史新高，投資者樂觀情緒持續高漲，全球多頭投資氛圍良好。台灣護國神山台積電（2330）近期法說會也釋出佳音，上修全年展望，帶動整體AI供應鏈持續有所表現，預期台股後市仍有高點可期。

上周投信台股基金共4檔淨值再創新高，包括：凱基台灣精五門基金、台中銀大發基金、合庫台灣基金、合庫台灣高科技基金，表現十分亮眼，再度展現經理人擇股能力。投信法人表示，近期主流仍聚焦在AI供應鏈概念股，包括先進製程半導體、IC設計、AI伺服器、關鍵零組件等，趨勢不變下，後市仍然可期。

台中銀投信台股基金研究團隊表示，近期美國經濟數據轉佳，且市場對於關稅政策議題反應已淡化，使得大盤近期表現強勁，距離台股歷史高點24,416僅差一步之遙。惟櫃買指數漲幅較為落後，加上新台幣匯損問題等，選股難度將大幅增加，建議慎選產業個股，逢修正後再做布局。

投信法人指出，展望未來，近期仍將聚焦在陸續公布的財報表現、國際政經局勢的變化、以及聯準會降息意向的影響，關鍵半導體產業、AI供應鏈仍將扮演舉足輕重的角色，中長期大趨勢仍向上並未改變，建議投資人可把握震盪機會，精挑優質標的布局。