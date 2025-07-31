快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

美股投資氛圍良好+台積電法說展望佳 台股後市仍有亮點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

近期美國股市創下歷史新高，投資者樂觀情緒持續高漲，全球多頭投資氛圍良好。台灣護國神山台積電（2330）近期法說會也釋出佳音，上修全年展望，帶動整體AI供應鏈持續有所表現，預期台股後市仍有高點可期。

上周投信台股基金共4檔淨值再創新高，包括：凱基台灣精五門基金、台中銀大發基金、合庫台灣基金、合庫台灣高科技基金，表現十分亮眼，再度展現經理人擇股能力。投信法人表示，近期主流仍聚焦在AI供應鏈概念股，包括先進製程半導體、IC設計、AI伺服器、關鍵零組件等，趨勢不變下，後市仍然可期。

台中銀投信台股基金研究團隊表示，近期美國經濟數據轉佳，且市場對於關稅政策議題反應已淡化，使得大盤近期表現強勁，距離台股歷史高點24,416僅差一步之遙。惟櫃買指數漲幅較為落後，加上新台幣匯損問題等，選股難度將大幅增加，建議慎選產業個股，逢修正後再做布局。

投信法人指出，展望未來，近期仍將聚焦在陸續公布的財報表現、國際政經局勢的變化、以及聯準會降息意向的影響，關鍵半導體產業、AI供應鏈仍將扮演舉足輕重的角色，中長期大趨勢仍向上並未改變，建議投資人可把握震盪機會，精挑優質標的布局。

AI 台股

延伸閱讀

關稅大限前 台積電飆天價、早盤一度衝1165元

市場傳川普允給予「最佳稅率」 台股押寶買盤卡位

台股強彈 外資、壽險抬轎

台股多頭續攻 ETF商品九成正報酬 國泰加權正2成長12%最高

相關新聞

獨／金控敵意併購修法能「翻案」？關鍵閉門會議明登場

金控敵意併購大門能否重啟，關鍵會議將登場。據了解，金管會將在周四下午由主委彭金隆親上第一線，邀請14家金控的總經理級高層...

交部訂溫室氣體減量方案 電動小黃普及率五年拚50%

交通部推出「第三期運輸部門溫室氣體減量行動方案」，其中推廣電動運具與低碳運具，目標2030年達成電動計程車普及率50%、...

美國聯準會決定維持利率不變 牽動台央行雙率政策

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）30日會議決定維持利率不變，但有沃勒與鮑曼兩位理事投下「異議」，兩...

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

街口支付與泰山的股權交易進入官司階段，時值LINE Pay從第三方支付業者正式升格為電子支付公司，加入電支新戰場，引發外界關注LINE Pay、街口、全支付這三大電支巨頭的市場板塊將出現何種變化。街口支付創辦人胡亦嘉日前接受聯合數位版專訪，強調捍衛街口這個他一手創立的品牌之外，更要推動街口上市。為何胡亦嘉拚全力也要為街口的上市之路奮力一搏？時值LINE Pay從第三方支付業者正式升格為電子支付公司，加入電支新戰場，引發外...

美股投資氛圍良好+台積電法說展望佳 台股後市仍有亮點

近期美國股市創下歷史新高，投資者樂觀情緒持續高漲，全球多頭投資氛圍良好。台灣護國神山台積電（2330）近期法說會也釋出佳...

國家氣候變遷對策委員會 延期

總統府原定今（31）日召開國家氣候變遷對策委員會，但昨日總統府表示，受中南部豪大雨影響，賴清德總統指示防救災優先，委員會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。