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美國手握全球經濟話語權 法人建議以美國市場作為投資核心資產

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近幾個月美國密集與主要貿易夥伴關稅談判，顯示在「美國優先」的大旗下，陸續談成許多有利美國的協議；即使消息天天在變，有一點始終沒改變，那就是美國始終手握全球經濟話語權。凱基投信表示，在這樣的賽局裡，提前卡位強勢市場，以美國市場作為投資核心資產，將是美國關稅霸權時代的重要選項。

凱基美國Top股債平衡 ETF基金（00980T）研究團隊表示，當前全球局勢不斷變動，從AI浪潮到國際關稅談判，市場焦點始終圍繞「美國」，等到情勢完全明朗再行動，可能錯過卡位時機；若擔心關稅影響企業獲利成長放緩，導致股市波動加劇，平衡布局美國科技巨頭與美國中天期公債的股債平衡ETF，既能參與強勢市場成長機會，又能兼顧風險控管，將是能攻也能守的投資方向。

依據回測平衡凱基美國TOP（00980T）所追蹤指數2017年以來績效，00980T所追蹤指數年化波動度16.0%，媲美S&P 500指數，比NASDAQ指數來得低；在此同時，報酬風險比則以1.2優於NASDAQ指數的0.95及S&P 500指數的0.92，顯示00980T所追蹤指數以股債平衡配置，不僅使波動度可控，還展現出較兩大美股指數更加優異的投資效率(表)，以股7債3的平衡配置，兼具成長動能與曝險控制。

00980T結合「美國科技股」與「美國中天期公債」，主打成長動能與防禦雙效，成長動能靠七成的股票部位，聚焦布局那斯達克市值前10大企業，在產業龍頭優勢加持下，去年這10檔科技巨頭包辦了那斯達克指數全年漲幅的九成。防禦效能靠三成的債券部位，鎖定美國3到10年中天期公債配置，在網路泡沫與金融海嘯期間，波動度都比長天期公債低，報酬風險比都相較長天期公債來得高(註2)；不僅能為投資組合加裝一道風險控管機制，也能兼顧票息收益。

美國 公債

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