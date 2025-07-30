數位李登輝特展 蔡英文：AI 浪潮下重要民主記憶工程

前總統蔡英文30日出席「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」，會後她在臉書表示，這不只是一場結合科技與歷史的展覽，更是在AI浪潮下，重要的民主記憶工程。這次的展覽，透過生成式AI與情感模擬技術，讓「民主先生」可以跨越時空和這一代人互動，共同思考台灣民主未來。

適逢前總統李登輝逝世5周年，李登輝基金會、資策會與國立台灣圖書館聯合策劃「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」，今舉辦開幕儀式。前副總統陳建仁、前立法院長王金平、教育部長鄭英耀、日本台灣交流協會代表片山和之、資策會董事長黃仲銘及李登輝基金會董事長李安妮等人也應邀出席。

蔡英文表示，謝謝李安妮邀請她，來參加「民主先生2.0」數位李登輝特展的開幕儀式。李登輝曾以堅定的信念與智慧，帶領台灣完成民主轉型。從威權走向自由、從萬年國會走向國會民主化，讓台灣人民真正成為國家的主人。

蔡英文認為，每個時代的台灣人，都有屬於自己的挑戰。在李登輝的年代，有野百合學運，捲起推翻威權的巨浪；也有終止動員戡亂時期、舉行台灣第一次總統民選等改革，為台灣的民主政治翻開新頁。

蔡英文說，他們這一代，面對的則是如何透過擴大公民參與，讓人民的聲音，成為民主最關鍵的一部分，進而深化、精進民主制度，守護得來不易的民主與自由。台灣的民主之路，從來都不是一帆風順，而是在諸多的挑戰中，凝聚團結的力量，才一步一步地開闢出來。

蔡英文提到，在這條民主路上，有時候會遇到挫折與失望，但必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步。她再次謝謝這段期間，在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友。無論如何，大家都一起上了一堂最實用的公民課。

蔡英文指出，這也證明了，台灣的民主，不是空泛的口號，而是深深扎根於人民的日常與選擇之中。