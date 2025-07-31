交部訂溫室氣體減量方案 電動小黃普及率五年拚50%

交通部推出「第三期運輸部門溫室氣體減量行動方案」，其中推廣電動運具與低碳運具，目標2030年達成電動計程車普及率50%、電動小貨車普及率5%、電動大貨車600輛；至於國產氫能大客車則是預估在2030年問世。

第三期運輸部門溫室氣體減量行動方案，以2026至2030年為期的五年計畫，建構完善公共運輸，加強運輸需求管理，打造人本及共享運輸環境；推動運具電動化及無碳化；提升運輸系統及運具能源使用效率為三大行動方案為主。

又以推動運具電動化及無碳化投入經費最高，約為852.7億元，涵蓋電動車產業發展、電動機車使用與產業環境提升及電動大客車推動，以促進產業升級與能源轉型。

推動運具電動化及無碳化主要是推廣電動與低碳運具使用，其中「推動商用車輛電動化及無碳化」，隨著國內外車輛業者陸續推出商用車電動車型，經濟部輔導國內業者研發製造國產電動商用車進程，更是受到矚目。

電動商用小客車的部分，經濟部目前已經輔導中華汽車（2204）、納智捷推出國產電動小客車兩車款，預計今年底還會再推出一款。據估算2024年普及率為1.9949％，預估到2030年目標50％。

電動小貨車的部分，經濟部電動商用車智慧運營驗證計畫已輔導推出中華汽車國產1.9噸、國瑞汽車3.5噸各一款，預計今年第3季中華汽車將在推出一款3.5噸車型。2024年普及率雖為0.0006％，但2030年目標訂為5％。

電動大貨車的部分，目前市售二廠牌均為進口車供運輸業者試運行中，經濟部評估2027年後推出國產電動大貨車。2024年現況為九輛，預計在2030年目標為600輛。

至於氫燃料電池大客車，參考國外現況，歐洲與英國已有氫燃料電池大客車示範運行、及日韓已有實車上路營運，經濟部評估2030年後有國產氫能車輛，現階段持續關注發展滾動檢討，預估2030年車輛數目標達25至30輛。