國家氣候變遷對策委員會 延期

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

總統府原定今（31）日召開國家氣候變遷對策委員會，但昨日總統府表示，受中南部豪大雨影響，賴清德總統指示防救災優先，委員會停開一次。

這也是近期繼行政院經濟發展委員會延後舉行後，又一場府院重要會議暫停舉行。

據了解，民間團體的委員昨日上午率先接到總統府通知，委員會將延期舉行，至於改到哪一天舉行，確切日期則尚未告知各委員。

總統府昨日通知賴總統31日行程，僅列出上午10時接見世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員，不見氣候變遷委員會行程，府方稍晚表示，受中南部豪大雨影響，賴總統指示以防救災工作為最優先要務，今日委員會停開一次。

原本將於今日登場的第五次氣候變遷委員會，環團原預計在討論時，提出823核三重啟公投議題。由於核三重啟正、反方代表童子賢、林子倫、曾文生，都是該委員會委員，外界預計，正反雙方將提前在委員會交鋒，成公投前哨戰。

會中原也預計，由委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新專題演講「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」，接著由環境部報告前次會議列管事項辦理情形、淨零路徑下空汙改善，內政部則將報告近零碳建築的轉型與展望。但如今暫時延後。

賴總統強調，連日來西南氣流帶來的豪雨，造成中南部多處嚴重淹水，他已前往中央災害應變中心聽取災情簡報，並責成國軍全力投入清理與復原工作，並請行政院政委陳金德召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所。

近日因美國對等關稅未定，加上政治局勢變化、南部災情等多重因素，包含氣候變遷委員會、經發會時程，皆有延宕。

行政院原預計29日召開今年第二場經發會顧問會議，但考量對等關稅談判尚未定案，待後續談判有進展後，會再擇期舉行。

此外先前傳出賴總統將於8月出訪友邦並過境美國，但總統府也已聲明，考量近日南部風災災後復原、對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無安排海外訪問。

關稅 總統府 氣候變遷

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