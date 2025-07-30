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聯準會公布利率前...川普再喊話 台指期夜盤先拉回

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤30日開盤在市場靜待聯準會利率決議、科技巨頭財報、川普關稅政策、經濟數據好壞參雜，美股電子盤也陷入觀望中。示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤30日開盤在市場靜待聯準會利率決議、科技巨頭財報、川普關稅政策、經濟數據好壞參雜，美股電子盤也陷入觀望中。示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤30日開盤在市場靜待聯準會利率決議、科技巨頭財報川普關稅政策、經濟數據好壞參雜，美股電子盤也陷入觀望中，以23,365點、上漲6點開出後，一度來到23,386點，但隨後下殺至23,305點，多空緊張對峙，在晚間9點半左右，指數在23,335點、下跌約25點附近遊走。

在聯準會公布最新利率決議前，率先公布的經濟數據中，7月「小非農」、ADP就業人數增加10.4萬人，優於預期的增加7.7萬人，前值則為減少3.3萬人；另外，第2季度GDP為3%，優於預期的2.4%，前值則為-0.5%；同時，第2季個人消費支出（PCE）為1.4%，不如預期的1.5%，前值為0.5%；同時，核心PCE2.5%，高於預期的2.3%，前值為3.5%；同時，美國總統川普再次發聲喊話，聯準會必須減息！

聯準會預計31日凌晨2點左右將公布最新利率決議，市場普遍預期利率將維持不變，而全球焦點則在凌晨2點30分時，主席鮑爾將召開記者會，給出最新前瞻指引，同時，川普宣布印度關稅稅率為25%，加上AI巨頭META、微軟將在盤後公布財報，導致美股電子盤多維持在小漲小跌的走勢，連帶影響台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，多在1,150元，下跌5元附近遊走，電子期、半導體期分別下跌約0.2%，中型100期貨指數下跌近0.2%。

台股30日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲260點，收23,461點，其中，外資現貨由買超141.9億元、在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,045口至37,831口；投信買超14.8億元，自營商則是買超53.7億元，三大法人合計買超210.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，30日台股價漲量縮，再度站回所有均線，短期均線仍維持多頭排列，多方慣性未變，待關稅公布解除疑慮後，成交量回到20日均量以上，仍有望突破前高23,564點，短線支撐暫看7月22日低點22,985點。

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