財部緬懷邱正雄　4大貢獻奠定財政健全金融穩固基礎

前行政院副院長、財政部長邱正雄日前辭世，享壽83歲。財政部今天表示，邱正雄任內面對台海危機市場動盪之際，擘劃建立國安基金，並主導推動多項關鍵財政金融重大改革與創新措施，為台灣財政健全與金融發展奠定穩固基礎。

財政部今天在臉書（Facebook）發布貼文緬懷邱正雄，並細數其優化財政庫政業務，推行稅制改革與便民服務，建構金融秩序法制、改革資本市場，以及迅速妥適處理亞洲金融風暴與921大地震危機等4大貢獻。

財政部表示，民國85年，前總統李登輝上任不久，即延攬邱正雄出任財政部長，近4年的任期、即85年6月至89年5月，邱正雄以其高度財政專業與堅定意志，主導推動多項關鍵財政金融重大改革及創新措施，為台灣日後財政健全與金融發展奠定穩固基礎，且為人謙和、處事認真，對待公務認真專注，充分展現其堅毅性格與學者風範。

因應自由化及國際化浪潮，財政部表示，邱正雄任內在87年實施「兩稅合一制」（全額扣抵），整合公司所得稅與股利個人所得稅，消除營利所得重複課稅問題，吸引境內外投資。

財政部指出，邱正雄任內配合台灣加入世界貿易組織（WTO），88年6月取消長期實施的菸酒專賣制度；因應政府組織再造及精省，推動省庫移轉國庫作業；同年修正「財政收支劃分法」，將營業稅由地方稅改為國稅，合理化稅制並接軌國際；建立中央統籌稅款分配制度，均衡城鄉發展。

財政部表示，邱正雄任內在88年12月督導首屆公益彩券發行，增進弱勢族群就業機會並挹注社福財源；修正「國有財產法」方面，87年改進國有非公用財產委託管理及經營制度，提升國有財產運營績效。透過各項財政措施的推動，使87及88年度中央政府總預算由赤字轉為盈餘。

財政部指出，在面對台海危機市場動盪之際，邱正雄於89年擘劃建立「國家金融安定基金」，維護股票市場穩定。

財政部進一步表示，邱正雄任內遭逢亞洲金融風暴及921大地震，這兩大考驗都對當時的財稅金融改革工作造成巨大衝擊，所幸他迅速採行相關措施，化解危機。

同時，財政部提到，邱正雄任內推動「電子稅務計畫」，全面推廣網路申報，為日後推行網路報稅鋪路；並全面實施入境旅客紅綠線通關及貨物通關自動化、推動低價進口貨物免稅，讓通關更快速便捷。

此外，財政部表示，邱正雄接掌財政部期間，金融、證券期貨及保險業務仍屬於財政部職掌，他因應時代潮流，致力推動金融秩序現代化，更前瞻性地研擬「金融機構合併法」草案，整合檢查業務、提高金融監理效率，並提出設置「金融監督管理委員會」的構想，奠定日後政府成立金管會的基礎。