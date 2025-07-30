統計資本額逾10億元公司 女性負責人比率上攀

財政部最新統計，2024年資本額逾10億元的2,723家企業中，由女性擔任負責人、代表人或管理人持續增加，從去年的392人增至今年的419人，比率也從14.98％增至15.39％，再續創新高。

據財政部統計，2024年營利事業家數為165萬7,040家，其中男性擔任負責人有103萬8,094家、占62.65％，女性為61萬8,946家、占37.35％，女性比例出現微幅成長。

從行業別來看，男女比率最相近者為住宿及餐飲業，在18萬5,993家中，女性為負責人者占46.6％、男性為53.4％；差距最大為電力及燃氣供應業，女性比例為26％、男性為74％。從企業資本額來看，女性擔任10億元以上企業負責人的人數，從2014年的186人增至419人，占比也從2014年的9.07％增至15.39％，寫下歷史新高。

另外，2023年男性平均每人所得為74萬6,708元，女性人均所得47萬5,454元，性別差異倍數1.57倍，近3年最低水準。進一步各類所得，薪資所得部分，男性平均每人所得為82萬2,709元、女性為58萬2,463元，男女比差距為為1.41倍，在執行業務所得部分，男性平均每人為21萬9,194元、女性11萬7,716元，男女差距高達1.86倍。

股利所得部分，以人數觀察，持有股利所得的男性共335.9萬人，低於女性的389.7萬人，但男性平均每人所得19萬9,336元，女性則為11萬8,618元，男女所得差距達1.68倍。在各項所得中，退職所得是唯一「女高於男」的所得項目，男性為53萬7,333元，女性為59萬4,452元。