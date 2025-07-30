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財政部公股事業捐款合計6,600萬元 擴大協助颱風及豪雨災害重建復原

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
財政部。圖／本報資料照片
財政部。圖／本報資料照片

財政部指出，近期受颱風及西南氣流影響，連日豪雨導致中南部地區多處淹水及房屋破損等嚴重災情，造成民眾鉅額財損。為善盡企業社會責任，財政部公股金融及非金融事業將擴大捐款再增加5,000萬元，加計原協助丹娜絲颱風災後重建捐款1,600萬元，合計捐款金額達6,600萬元，將捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

財政部督導公股事業落實企業社會責任，積極協助災區重建復原，各事業並啟動關懷服務機制，公股銀行配合辦理相關災害專案貸款，並以自有資金提供天災低利融資方案，另公股產險壽險公司亦積極協助辦理理賠事宜，持續挹注災區援助量能，協助災民重建家園並儘速重拾正常生活。

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