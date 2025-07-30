打造敏捷決策力 勤業眾信：財務數位轉型是關鍵

在瞬息萬變的市場環境下，企業僅靠傳統年度財務規畫早已無法因應挑戰。勤業眾信聯合會計師事務所與 Workday在30日共同舉辦「打造智慧決策力：智慧化財務規畫掌握變局」研討會指，企業必須善用AI、雲端分析與預測模擬等數位工具，強化動態預算、情境分析與跨部門整合能力，才能即時調整營運策略、強化決策韌性，在不確定的經濟局勢中穩健前行。

勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良指出，面對全球政經快速變動，企業不能再只倚賴過往經驗，而需建構一套能即時預判風險、靈活應變的決策系統。他強調，智慧化、動態化的財務規畫正成為企業策略轉型的新起點，數據整合與預測分析也不再只是財會部門的責任，而是全體組織的核心能力。

Workday台灣總經理許耀邦則表示，面對高頻率變局，財務領導者角色正轉向「策略顧問」，不僅參與營運與風險管理，更透過數據驅動、跨部門協作的整合式規畫，提升企業的即時反應力與前瞻決策能力。Workday也透過統一的財務與人資平台，協助企業打破資料孤島，加速從策略到執行的轉化效率。

對於外部風險的即時反應，勤業眾信資深會計師洪于婷提醒，關稅與貿易政策已不如以往穩定，受地緣政治與內需政策等影響，頻繁調整已成常態。她指出，關稅無論企業獲利與否，皆須先繳稅或提供擔保，且無法像營業稅有進項抵扣機制，對毛利與現金流產生直接壓力。因此，企業必須透過數位工具即時掌握稅負變化、強化風險預警與應變能力，避免突如其來的貿易調整侵蝕利潤。

根據Deloitte調查，90% CFO已針對地緣風險調整策略，逾半更積極導入數位科技進行財務功能轉型。勤業眾信資深副總經理朝中瑾指出，企業應先盤點自身財務流程的數位成熟度，逐步規劃轉型藍圖，確保各部門跟上節奏，最終提升整體營運效率與價值創造力。

在工具面，Workday Adaptive Planning解決方案顧問陳永達強調，透過AI驅動的預測模型與即時運算架構，可快速建立多維度情境模擬，加速預算與資源配置調整，讓財務團隊做出更彈性與前瞻的決策。

勤業眾信副總經理俞莉蓁則指出，企業普遍面臨數據孤島問題，建議導入能回溯原始資料的預算與人力平台，並輔以AI、機器學習，即時掌握成本變動與技能缺口，轉化為可執行的行動計畫，提升數據決策品質。

她進一步指出，無論企業規模大小，建議以「量身打造」方式推動數位轉型，善用平台彈性組件，創造短期成效（Quick Wins）、保留擴充空間，同時搭配彈性定價方案，有效提高投資報酬率。

最後，勤業眾信強調，透過結合國際級整合績效管理方法論與Workday生成式AI技術，可協助企業從預算、稅務到人力管理，打造端到端的智慧決策體系，讓財務與HR團隊能聚焦策略思維與分析，真正落實企業智慧轉型。